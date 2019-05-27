Как правильно измерять давление

Я никогда не чувствовала недомогания из-за давления, а однажды не смогла встать с постели. С перепугу сделала все, что могла в тот момент – измерила давление. Оказалось повышенное. Но почему же я ничего не чувствовала? Повышенное давление должно как-то проявляться? Может, я неправильно его измеряла?

Ирина Б, 52 года

Большинство людей с высоким давлением не имеют признаков или симптомов, даже если показатели артериального давления достигают опасно высокого уровня, говорит врач-кардиолог, доктор медицинских наук Лариса Мищенко. Некоторые больные в случае повышения давления могут испытывать головную боль, одышку, у них могут быть носовые кровотечения. Однако, по словам Ларисы Мищенко, эти признаки и симптомы не являются специфическими и обычно не проявляются, пока давление не достигнет тяжелого или опасного для жизни уровня.

Каждый второй больной артериальной гипертензией в Украине не знает о своем состоянии. Более того, по информации МОЗ, люди которые знают о своем состоянии, не лечатся или не контролируют давление.

Регулярное измерение артериального давления поможет выявить проблемы со здоровьем вовремя, на начальном этапе обратиться к врачу и избежать нежелательных последствий.

Для взрослого здорового человека оптимальным является артериальное давление 120/80 мм рт. ст. По последним рекомендациям Европейского общества кардиологов 2018 года давление 140/90 мм рт. ст. и выше является причиной для установления диагноза «артериальная гипертензия».

При измерении давления в домашних условиях поводом для обращения к врачу с целью диагностики артериальной гипертензии является показатель 135/85 мм рт. ст.

При измерении давления следует соблюдать некоторые правила. Во-первых, этот нужно делать в спокойном месте после пяти минут отдыха, в положении сидя и опираясь на спинку стула, обе ноги держать на полу.

За 30 мин до измерения нельзя курить, употреблять кофе или другие напитки, содержащие кофеин, пить алкоголь и выполнять интенсивные физические упражнения. Использовать для измерения нужно манжетку подходящего размера: для большинства людей подходит стандартная – шириной 12-13 см и длиной 35 см. Манжетку надо разместить на плече на уровне сердца, на 2-3 см выше локтевого сгиба. Рука должна свободно лежать на столе.

Измерьте давление по меньшей мере дважды с интервалом в одну минуту и рассчитайте средний показатель.

Следить за давлением нужно всем, независимо от возраста. Артериальной гипертензией болеют не только люди постарше. В последнее время растет количество случаев заболевания среди детей и молодежи.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»