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Как распознать ботулизм и когда обращаться к врачу

Как распознать ботулизм и когда обращаться к врачу

Возбудитель ботулизма живет в почве, но чаще всего попадает в организм вместе с едой – вяленой или копченой рыбой или домашними консервами. По вкусу или цвету вы не узнаете заражены ли продукты ботулотоксинами – один из сильнейших в природе ядов не меняет вкус и внешний вид еды.

Возбудители ботулизма могут прятаться в любых продуктах, которые не прошли достаточную термическую обработку, неправильно транспортировались или хранились, рассказывает врач-инфекционист, эксперт МОЗ Украины Федор Лапий. По статистике предыдущих лет самой большой угрозой являются вяленая рыба и мясо, консервированное в домашних условиях.

Ботулизм - это пищевое отравление. Хотя возбудители постоянно находятся в почве и образуют чрезвычайно устойчивые споры, шансы заразиться через раны крайне низкие (хотя и не нулевые). Крайне редко микроорганизм передается от матери к ребенку через грудное молоко.

Первые симптомы ботулизма чаще всего появляются через 12-24 часов после употребления зараженной пищи. Но время в каждом конкретном случае время может варьироваться от пары часов до нескольких суток.

Реакция людей на первые симптомы ботулизма обычно такова: «Это все несерьезно». Дело в том, что признаки болезни появляются постепенно и поначалу не сильно выражены – как правило, это ощущение усталости, легкое головокружение, сухость во рту, тошнота.

Первый явно "ботуличный" симптом - нарушение зрения. Чаще всего жалуются на "сетку" или "туман" перед глазами, на то, что предметы двоятся, читать довольно тяжело – это начинается паралич глазных мышц. Одновременно возникают жажда, сухость слизистых оболочек, расстройство глотания, может измениться тембр голоса. В горле будто появляется комок, больно глотать и даже говорить. Это связано с поражением глотательных мышц.

Следующие несколько дней продолжается неврологическая симптоматика и общетоксический синдром. Очень болит голова и мучает бессонница, в голове кружится, а в теле - слабость, повышается температура. В тяжелых случаях - еще и нехватка воздуха, тяжесть в грудной клетке, поверхностное дыхание.

Развивается дыхательная недостаточность - самая частая причина смерти при ботулизме. Поэтому важно как можно раньше получить медицинскую помощь. Лечение ботулизма в большинстве случаев сопровождается введением специального антитоксина. Чем раньше пациенту введут “противоядие”, тем меньше осложнений.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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