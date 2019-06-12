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Как распознать нездоровые отношения: основные признаки

Как распознать нездоровые отношения: основные признаки

Психологи часто говорят о том, что мы привлекаем к себе одних и тех же мужчин и женщин. Часто такие отношения начинаются очень романтично и мило, но со временем превращаются в сущий ад. Как быстро распознать нездоровые отношения — читайте в нашем материале.

Признаки нездоровых отношений

1. Игра – "кто лучше?". Если проблемы в отношениях долгое время не решаются, то постепенно отношения становятся противостоянием под лозунгом "Нет, я лучше!". Два близких человека постоянно пытаются соперничать. И это явный признак нездоровых отношений. Если вам многое друг про друга известно, то в какой-то момент появится желание заработать больше "очков". Вместо достижения новых результатов и вершин люди играют в игры, которые высасывают жизненную энергию обоих партнеров.

2. Закрытость и враждебность. Накопившиеся обиды могут перерасти в гнев, а нереализованные желания дают толчок к мести. Такие эмоции, постепенно укрепляясь в паре, в итоге перерастают в нездоровые отношения. Если какие-то темы для вас — табу, то рано или поздно проблема все равно выплывет наружу и еще больше отравит отношения.

3. Шантаж и манипуляция. Даже мелкие угрозы в паре должны настораживать. В будущем угрозы и запреты могут перерасти в открытый шантаж и нездоровые отношения, особенно если человек плохо контролирует гнев и другие негативные эмоции.

 

Как распознать нездоровые отношения

Как распознать нездоровые отношения

Фото: pexels.com

4. Вымещение гнева. Проблема многих пар в том, что зачастую в них принято сваливать вину на другого. Приходя домой, ощущаете постоянный "прессинг" со стороны партнера. Вы раздражены и едва подавляете эмоции. Если такое происходит регулярно, в итоге все равно произойдет срыв, насколько бы эмоционально стабильным человеком вы ни были. Это — один из главных признаков нездоровых отношений.

5. Внезапная ревность. В нормальных отношениях принято доверять друг другу, а в нездоровых есть много ревности. Внезапная ревность постепенно развивает паранойю, что вас непременно обманут. И если на первых порах ее можно воспринимать с юмором, то в итоге она все равно будет причиной нездоровых отношений.

Источник: www.segodnya.ua

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