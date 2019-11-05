Как распознать психическое расстройство по манере общения

Зачастую это одинокие люди, не достигшие успеха в личной жизни и работе. Часто они чем-то возмущены: руководством страны или компании, где работают, обстановкой в государстве или дома — всем, с чем в жизни сталкиваются

Будьте внимательны к мелочам: иногда странное поведение человека — не что иное, как симптомы заболевания.

Депрессия

При депрессии наблюдается стойкое снижение настроения и самооценки, потеря интереса к жизни и прежним увлечениям, пессимизм, расстройство сна и аппетита.

Речь человека в депрессии имеет свои особенности:

Тихий голос.

Отсутствие желания вести беседу.

Долгое раздумье перед ответом, заторможенность, тщательный подбор слов.

Частое использование слов с негативной окраской («одинокий», «грустный», «несчастный»), местоимения «я» и слов, выражающих тотальность («всегда», «ничего», «целиком»).

Существует понятие маскированной депрессии, когда человек скрывает свои проблемы и пытается казаться счастливым. Распознать расстройство в этом случае непросто: собеседник всегда будет отрицать все жизненные трудности.

Биполярное аффективное расстройство (БАР)

Биполярное аффективное расстройство, или маниакально-депрессивный психоз, — это ещё одно психическое заболевание, связанное с изменением настроения. Жизнь таких людей проходит в двух режимах: мании (или гипомании — её облегчённой форме) и депрессии.

Маниакальная фаза отличается невероятным подъёмом настроения и сил, повышенной активностью, в том числе сексуальной.

Чрезмерная болтливость. Человек взбудоражен, перескакивает с одной мысли на другую.

Хвастовство, уверенность в себе и в выполнимости своих планов. Человек рассказывает, что готов свернуть горы и завершить много разных проектов.

Бредовые идеи (проявляются в особых случаях). Например, больной может говорить, что ему все завидуют и хотят причинить вред.

Депрессивная фаза сопровождается упадком сил, самооценки, сексуального желания, потерей интереса к прежним увлечениям и жизни в целом.

Шизофрения

Согласно ВОЗ шизофренией страдают 23 миллиона человек во всём мире. Это серьёзное психическое заболевание, которое сопровождается нарушением мышления, восприятия реальности, эмоций, речи и поведения.

Распознать шизофрению можно по следующим признакам:

Мнительность и паранойя. Человек может быть уверен, что его преследуют или хотят навредить.

Грандиозные идеи и планы.

Бредовые идеи. Больной может думать, что мир давно захватили инопланетяне.

Неспособность вести диалог и формулировать мысли. Они либо обрываются где-то посередине предложения (шперрунг), либо состоят из беспорядочного набора слов (словесная окрошка).

Генерализованное тревожное расстройство

Этому заболеванию подвержена треть населения планеты. Человек постоянно испытывает беспокойство и тревогу, страдает от неприятных ощущений в теле: дрожи, потливости, головокружения, дискомфорта в районе солнечного сплетения. Беспокойство обычно вызывают разнообразные страхи, связанные с будущим.

Среди особенностей общения:

Рассказы о собственных страхах. Человек боится то летать на самолёте, то садиться в лифт, то общаться, то заходить в незнакомые места.

Постоянное возмущение и жалобы, в том числе на состояние здоровья.

Источник: socportal.info

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