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Как разогнать обмен веществ: три золотых правила

Как разогнать обмен веществ: три золотых правила

Невозможность сбросить вес, сонливость, упадок сил, частые головные боли и выпадение волос являются признаками нарушения метаболизма.

Как рассказала врач Роза Цаллагова, зимой метаболизм замедляется, но его можно «разогнать».

– Самые эффективные способы – физическая активность, воздействие низких температур и водные процедуры. Это активизирует кровообращение, центральную нервную систему и щитовидную железу. Чтобы результат наступил быстрее, все три способа лучше совмещать, – отметила специалист.

По ее словам, чем интенсивнее нагрузки, тем выше скорость метаболизма. Эффективнее всего заниматься на свежем воздухе, причем чем ниже температура, тем лучше.

– Если нет возможности выйти на улицу, занимайтесь перед открытым окном. Водные процедуры предпочтительнее контрастные (холодно – горячо), начать можно с локальных (например, ножных ванн), – добавила медик.

Кроме того, полезно использовать приправы, и доказанным действием на обмен веществ обладают имбирь и красный перец. Очень полезен массаж, так как метаболизм ускоряется при механическом воздействии на кожные рецепторы.

Избыточный вес — частая проблема людей старше 40 лет. Обмен веществ становится менее активным, затраты энергии снижаются. Гипоталамус, который регулирует аппетит, становится менее чувствительным, и люди начинают есть больше обычного. Известно, что избыточный вес может стать причиной сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой и системы, органов пищеварения, рака.
Источник:  Новости Ю

 

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