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Как сохранить молодость и красоту: эффективные антивозрастные лайфхаки

Как сохранить молодость и красоту: эффективные антивозрастные лайфхаки

Диетолог рассказала, как выглядеть моложе своего возраста

Любая женщина хочет выглядеть моложе своего возраста и при этом хорошо себя чувствовать. Как же этого добиться? Эксперт по похудению и диетолог Инна раскрыла на своей странице в Instagram несколько эффектных антивозрастных лайфхаков.

Для начала эксперт напомнила, что есть 3 вида возраста:

1. Тот, на который функционирует наш организм.

У кого-то в 30 лет отдышка и в боку колет при подъеме на второй этаж. А кто-то в 60 марафоны бегает. У кого-то суставы плохо двигаются и в 25, а кто-то и на пенсии покажет мостик и кувырок. Процессы старения протекают по-разному. И есть факторы, которые ускоряют процессы старения, а есть - которые их тормозят. Как бы не обыденно это звучало, но тут рулит ЗОЖ. Сбалансированное питание, питьевой режим, умеренные физические нагрузки и ваш организм долго в форме.
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2. Тот возраст, на который вы выглядите.

Тут внешность - ключевой фактор. И увы, многие, даже обколов себе все, что можно, не выглядят сильно моложе. Но если не лениться, можно максимально долго поддерживать состояние кожи лица и тела и тонус мышц. В помощь фэйсфитнес, массажи, правильный уход, эстетическое тейпирование иии…….Правильное питание. Оно очень отражается на внешности.
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3. Тот возраст, на который вы себя ощущаете.

Мозг и характер тоже теряют гибкость. И если вы часто говорите себе: "это уже не для меня, я уже не в том возрасте…." - значит дело плохо. Вспомните, а так ли вы легки на подъем, как и раньше? ⠀⠀

Как сохранить молодость и красоту: эффективные антивозрастные лайфхаки

Иллюстративное фото (pexels.com)

"В последние пару лет меня стала интересовать тема anti-age. И для себя я подобрала схему антивозрастных мер", - отметила Инна.⠀⠀

Питание максимально чистое 80% времени. Это значит, что я могу позволить себе что-то не очень пп, но изредка.

Как сохранить молодость и красоту: эффективные антивозрастные лайфхаки
⠀⠀
Иллюстративное фото (pexels.com)

Регулярные тренировки. Да, не на износ, но регулярные и максимально развивающие функционал организма. И кардио и силовые.
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Активный досуг. Я всегда за него. На чем там можно кататься? Ролики, велик, вейкборд, сноуборд…

Как сохранить молодость и красоту: эффективные антивозрастные лайфхаки
⠀⠀
Иллюстративное фото (pexels.com)

Гимнастика для лица, 5-7 минут в день вполне достаточно.
⠀⠀
Качественный уход за кожей. Не раз в 2 недели, если не забыли, а утром и вечером.

Как сохранить молодость и красоту: эффективные антивозрастные лайфхаки
⠀⠀
Иллюстративное фото (pexels.com)

Тейпирование (периодически) для профилактики и борьбы с морщинами.
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Ну и для гибкой психики - периодическое участие в каких-то авантюрах.

 

Источник: www.rbc.ua

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