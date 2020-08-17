"Как-то странно я отделался". Киркоров переболел COVID-19
Российский певец Филипп Киркоров переболел СOVID-19.
По словам артиста, он перенес болезнь бессимптомно. При этом никто из членов его семьи коронавирусом не заразился.
"Я коронавирусом переболел. У меня все хорошо, у меня антитела, я ничего не боюсь – в маске не хожу, как некоторые. Хотя надо, надо", – заявил он.
Киркоров не уточнил, при каких обстоятельствах заразился коронавирусом и как узнал, что болен, пообещав рассказать "эту душещипательную историю" позже.
"Как-то странно я отделался, но антител сейчас у меня очень много – так что я безопасен", – резюмировал он.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Источник: gordonua.com/