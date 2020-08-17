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"Как-то странно я отделался". Киркоров переболел COVID-19

Как-то странно я отделался. Киркоров переболел COVID-19

Российский певец Филипп Киркоров переболел СOVID-19. 

По словам артиста, он перенес болезнь бессимптомно. При этом никто из членов его семьи коронавирусом не заразился.

"Я коронавирусом переболел. У меня все хорошо, у меня антитела, я ничего не боюсь – в маске не хожу, как некоторые. Хотя надо, надо", – заявил он.

Киркоров не уточнил, при каких обстоятельствах заразился коронавирусом и как узнал, что болен, пообещав рассказать "эту душещипательную историю" позже.

"Как-то странно я отделался, но антител сейчас у меня очень много – так что я безопасен", – резюмировал он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Источник: gordonua.com/

Новости портала «Весь Харьков»

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