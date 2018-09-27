Как вернуть себе спокойствие за 5 минут

Тяжелый день на работе, адская неделя, нервы на пределе?.. Спокойствие, только спокойствие. Мы знаем, как обрести дзен за считанные минуты, чтобы от накопившегося стресса не осталось и следа. Доктор Эмма Сеппала, научный сотрудник Стэндфордского университета и автор бестселлера «Путь счастья» – в своем блоге наглядно демонстрирует, как с помощью несложного 5-минутного упражнения вернуть себе эмоциональное равновесие (читаем – желание жить, а не убивать).



1. Устройтесь поудобнее на диване или в кресле. Спина ровная, но расслабленная, руки лежат на ногах ладонями вверх.



2. Поднимите правую руку к лицу. Указательным и средним пальцами найдите центральную точку между бровей, большой палец разместите на правом крыле носа, безымянный и мизинец – на левом.



3. Глубоко вдохните, затем закройте правую ноздрю большим пальцем, одновременно выдыхая через левую и закрыв глаза.



4. Следующий вдох сделайте уже правой ноздрей, закрыв при этом левую – мизинцем и безымянным пальцем.



5. Меняйте стороны «вдоха-выдоха» до тех пор, пока не почувствуете, что ваше дыхание выровнялось, мысли замедлились, а сознание – очистилось. Теперь можете попробовать повторить это упражнение без пальцев. В общей сложности такая простая дыхательная медитация должна отнять у вас не больше пяти минут, а если прибегать к ней утром и вечером, то, по мнению доктора Эммы, нарушить ваш внутренний дзен на протяжении дня будет очень сложно.

Источник: http://harpersbazaar.com.ua

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