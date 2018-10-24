Как восстановить ногти после наращивания?

Красота — это понятие растяжимое, но принято считать, что истинная красота может быть только натуральной. Мы можем запросто принимать различные виды косметических и других услуг, цель — а именно красота, порой оправдывает любые средства, и тем более требует жертв. Так вот, сегодня в качестве жертвы у нас оказались ногти, пострадавшие от наращивания, покрытия лаком, недостатка витаминных и минеральных веществ. Но обо всём по-порядку.

Посмотрите на свои руки и оцените свои ногти, их состояние и внешний вид. Не очень нравится, могло бы быть и лучше? Поможем! Несмотря на то, что натуральная косметика и природные средства стоят совсем недорого, не надо думать, что они не эффективны или менее эффективны, чем дорогие синтетические средства.

Витамины и минералы

Начнём с витаминов и минеральных веществ. Мало у кого теперь действительно здоровые, крепкие и блестящие ногти, а виной этому неправильное питание, элементарная нехватка необходимых организму веществ. Для красоты и, естественно, здоровья, вашим ноготкам нужны витамин А и конечно же кальций. Так вот, можно не глотать эти необходимые витамины и минералы в виде таблеток, достаточно разнообразить свой рацион такими продуктами, как молоко, мясо, зелень, яйца, спелые фрукты и на первом месте по содержанию витамина А стоит морковь. Что касается кальция, то употребляйте больше рыбы, семян кунжута, творог, сметану, молоко, абрикосы, салат латук и петрушка.

Ванночки для восстановления ногтей

Теперь поговорим о ванночках, которые очень эффективно восстанавливают ногти, и кроме того, лечат кожу рук, питают её и обогащают её витаминами. Итак, нам понадобится масло растительное или любое другое, немного морской соли, несколько капель йода, около 5 капелек лимонного сока. Смешиваем всё это, добавляем тёплую воду, погружаем в ванночку руки и держим около 15 минут. Также можно использовать желатин, для этого достаточно растворить пачку в воде и подержать там руки, минут 15. Замечательным средством считается касторовое масло, с добавлением нескольких капель йода. А также масляный раствор витамина А , смешанный с подогретым растительным маслом и с добавлением нескольких капель лимонного сока.

Если ваши ногти растут медленно, то им просто не хватает кальция. Никогда не добавляйте в ванночки для ногтей соду, она разрушает ногти. Для обогащения ногтей витаминами изредка, примерно 1-2 раза в месяц, протирайте сам ноготь клюквенным или лимонным соком.

Восстановление ногтей после наращивания

Особый случай — восстановление ногтей после наращивания. Да, красота сила страшная, последствия тоже не всегда приятные. Помните, снимать гелевые или акриловые ногти нужно у профессионалов, так можно избежать большинства проблем. И тем не менее, в большинстве случаев, после снятия красоты наращенной, появляются следующие явные недостатки — ваши ногти стали мягкими и потеряли свой блеск, стали заметно тоньше, чем прежде. Почему так происходит? Всё очень просто, между вашими родными ногтями и наращенными всегда остаётся пространство, в котором обычно преобладает сырая, тёплая среда. Она идеально подходит для размножения всяких микроорганизмов и не дай бог грибков, после длительного воздействия этих факторов, ногти наши портятся. В большинстве случаев восстановить здоровье и красоту ногтей можно самостоятельно и в домашних условиях.

Вот несколько правил по уходу за повреждёнными ногтями:

1. Подпиливайте их пилочкой как минимум раз в неделю. Дело в том, что процесс пилки ногтей стимулирует их рост, кроме того, если ногти слоятся, то их просто необходимо сразу обработать пилочкой, в противном случае ноготь станет разрушаться и слоиться дальше.

2. Полировка — после снятия искусственных ногтей, поверхность наших родных становится не совсем ровной, зачастую бугристой, поэтому раз в неделю стоит полировать ногти, но легонько, бережно и аккуратно, пилочкой с самым мелким покрытием.

3. Питание. Наверняка вы заметили, что после процедуры снятия ногтей, наши родные ногти становятся совсем бледными, это потому, что под искусственными ногтями наши не получали ни кислорода, ни питания, поэтому следует питать ногти для их скорейшего выздоровления. В этих целях советуется использовать любые масла, втирайте их в ногти и в кутикулу, массируйте, эти процедуры будут не только питать истощенные ногти, но и стимулировать их рост.

4. Лечение. Один из самых главных факторов лечения — это приём витаминов, или посредством правильного питания, сбалансированного, или же просто принимайте витамины в виде таблеток. Советую кислоты омега-3, витамины А, В6, магний и кальций. Для ногтей можно приобрести специальные лекарственные масла с повышенным содержанием тех же витаминов, продаются в аптеках. Ну и конечно же, все вышеупомянутые рецепты вам помогут.

Источник: www.garmoniazhizni.com

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