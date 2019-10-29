Как воздух ухудшает качество еды и превращает ее в фаст-фуд

Атмосфера в буквальном смысле ухудшает качество пищи. К такому выводу пришли ученые из многих стран мира на основании различных исследований, проведенных в разных уголках земного шара.

Все началось с наблюдений за поведением зоопланктона – микроскопических животных, плавающих в мировых океанах и озерах. Они питаютсяся водорослями, которые, по сути, представляют собой крошечные растения. Ученые обнаружили, что используя больше света, можно ускорять рост водорослей, тем самым увеличивая запас пищевых ресурсов для зоопланктона и оказывая положительное влияние на его развитие. Когда исследователи стали более интенсивно освещать водоросли, их рост действительно ускорился. У крошечных животных появилось много еды, но, как это ни парадоксально, в определенный момент они оказались на грани выживания. Увеличение количества пищи должно было привести к улучшению качества жизни зоопланктона, а в итоге обернулось проблемой. Как это могло произойти? Результаты были опубликованы на сайте Politico.

Большее количество света заставляло водоросли расти быстрее, но в конечном итоге уменьшалось содержание в них питательных веществ, необходимых для размножения зоопланктона. Ускоряя рост водорослей, исследователи по существу превратили их в фастфуд. У зоопланктона появилось больше еды, но она стала менее питательной, и поэтому микроскопические животные голодали.

Так исследователи установили, что больший объем и лучшее качество не всегда идут рука об руку. Напротив, между ними может установиться обратная зависимость. Вот какое объяснение этому явлению дают лучшие ученые: возрастающий в концентрации углекислый газ ускоряет фотосинтез – процесс, который помогает растениям перерабатывать солнечный свет в пищу. В результате их рост ускоряется, но вместе с этим они также начинают усваивать больше углеводов (например, глюкозу) в ущерб другим необходимым нам питательным веществам, таким как белок, железо и цинк.

Эффект фастфуда проявлялся в полях и лесах по всему миру. По мере того как уровень CO₂ продолжает расти, каждый листок и каждая травинка на Земле производят все больше и больше сахаров. Ми становимся свидетелями самого большого в истории вброса в биосферу углеводов, разбавляющих другие полезные вещества в наших пищевых ресурсах.

В сфере сельскохозяйственных исследований известие о том, что многие важные продукты становятся менее питательными, не стало новостью. Анализ фруктов и овощей показывает, что содержание в них минералов, витаминов и белка заметно снизилось за последние 50-70 лет. Исследователи полагают, что основная причина этого довольно проста: когда мы разводим и выбираем культуры, основным приоритетом для нас выступает более высокая урожайность, а не питательность. В то же время сорта, приносящие больший урожай (будь то брокколи, томаты или пшеница), менее питательны.

Всего в исследовании участвовало почти 130 сортов растений и более 15 000 образцов, полученных в экспериментах за последние 30 лет. Общая концентрация таких минеральных веществ, как кальций, магний, натрий, цинк и железо, упала в среднем на 8%. Количество углеводов относительно количества минералов увеличивалось. Растения, как и водоросли, становились фастфудом.

Источник: rz.com.ua

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