С возрастом организм человека ослабевает и может проявлять те или иные заболевания. Проблемы с мочеполовой системой (инконтиненция — недержание мочи) — один из неприятных недугов, которые нередко можно получить в пожилом возрасте. Это вызывает не только дискомфорт, а и комплексы у людей, страдающих таким недугом.

Данную ситуацию помогут решить памперсы для взрослых. Они поглощают жидкость, устраняя неприятный запах и даже могут иметь форму белья, которое можно незаметно носить под одеждой. Итак, как выбрать памперсы для пожилых, какие они бывают и как правильно их подобрать, мы попробуем рассмотреть в этой статье.

Что такое памперс для взрослых?

Памперс представляет собой подгузник с поглощающей внутренней поверхностью. Для пожилых людей памперсы могут быть с легкой, средней или тяжелой степенью впитываемости. Есть памперсы, которые могут использоваться при уходе за лежачим больным, а есть подгузники в форме трусиков, которые больше пользуются спросом у людей с подвижным, активным образом жизни.

При выборе памперсов необходимо обращать внимание на:

Материал, из которого он изготовлен, обратить внимание на гипоаллергенные ткани, если пациент имеет чувствительную кожу.

Надежность и удобство фиксирующих застежек.

Индикатор степени наполняемости памперса (удобен при уходе за лежачими больными).

Размер, зависящий от веса и объемов человека.

Подгузники-трусы

Памперсы, используемые для подвижных пожилых людей с проблемами мочеполовой системы, могут быть в форме трусов. Такой подгузник напоминает нижнее белье, незаметен под одеждой, не издает шелеста, очень удобен и надежен. Это позволяет пожилому человеку целый день вести активный образ жизни, не чувствуя дискомфорта.

Пояс и бортики по бокам прилегают плотно к телу, что позволяет защищать от протекания. А внутреннее наполнение помогает справляться не только с впитыванием мочи, а и с устранением запаха. Это значительно упрощает образ жизни пациентов с инконтиненциями.

Размерная сетка при выборе памперсов

Памперсы разделяются на ночные и дневные. Степень впитываемости обозначается в каплях, размеры в буквах.

Буквенные обозначения размеров:

XS — объем талии 40-60 см

S — размер талии 55-75 см

M — 75-110 см

L — 100-130 см

XL — от 130 см и более

Некоторые производители указывают размеры в цифрах

0 — обхват талии от 40 см

1 — окружность талии от 55 см

2 — объем талии более 75 см

3 — более 100 см

4 — самый большой размер, для пациентов с объемом талии от 130 см

Следует обращать внимание на то, что разные производители представляют свою размерную сетку по-разному.

При выборе памперса для пожилого человека, необходимо определиться с удобной формой памперса, которые бывают как:

подгузники-трусы (напоминают форму нижнего белья, незаметны под одеждой, описаны выше);

памперсы зарытые с бортиками и застежками липучками;

памперсы полуоткрытого типа — крепятся на бедрах, не имеют бортов, живот и бока остаются открытыми.

Памперсы открытого типа рекомендуются людям с большим весом.

Сколько раз необходимо менять подгузник?

При проблемах мочеполовой системы с тяжелой степенью недержания памперсы можно менять каждые 4-5 часов, при более легкой — 1-2 раза в день. Чтобы не беспокоить лишний раз лежачего больного частой сменой подгузника, можно использовать ночные памперсы, которые имеют более высокую степень впитываемости. Лежачим пациентам используют изделия с многоразовыми застежками — липучками, для большего удобства. Памперсы для взрослых имеют индикатор наполнения. Это очень удобно, поскольку позволяет лишний раз не беспокоить больного.