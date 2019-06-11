Как уберечься от клещей и чем опасны их укусы. ИНФОГРАФИКА

Начался сезон клещей: пики активности ежегодно приходятся на апрель-май и август-сентябрь. Не все клещи переносят возбудителей заболеваний. В то же время, существуют такие опасные заболевания как клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), клещевой вирусный энцефалит, марсельская лихорадка, сообщает Минздрав.

Клещ присасывается в течение 15-20 минут, выделяя анестезирующее жидкость и делая укус безболезненным. Клещ может держаться на теле человека или животного до 12 суток. Взрослых клещей, которые присосались, замечают через 2-3 дня: на месте укуса появляются припухлость, зуд, покраснение, сам клещ увеличивается в размерах.

Советы, которые помогут избежать укусов клещей:

1. Позаботьтесь о соответствующей одежде: желательно одевать светлую однотонную одежду с длинными рукавами, кепку, панамку, косынку и тому подобное.

2. Каждые 2 часа прогулки осматривайте себя и детей, чтобы обнаружить клещей.

3. Место для привалов на природе освободите от сухой травы, ветвей, хвороста в радиусе 20-25 м.

4. При возвращении домой, сразу снимите и тщательно осмотрите одежду, постирайте и прогладьте её.

5. Проверьте вещи, которые принесли с прогулки (подстилки, сумки и т.д.).

6. Если на природу брали домашнего любимца - его также следует осмотреть на наличие клещей.

7. Используйте для защиты от клещей специальные средства, чаще всего это - аэрозоли, отпугивающие клещей.

Если Вы обнаружили клеща на коже:

1. Немедленно обратитесь в ближайший травмпункт.

Если это невозможно, постарайтесь удалить его самостоятельно: медленно вытяните вместе с хоботком, расшатывая его пальцами, обернутыми марлевой салфеткой, пинцетом или петлей из нити, которую следует закрепить ближе всего к коже человека.

2. После удаления клеща смажьте ранку антисептическим раствором. Если осталась часть клеща, её удаляют стерильной иглой.

Удаленного клеща необходимо поместить на кусок влажной марли во флакон, пробирку, другую чистую стеклянную посуду и плотно закрыть крышку. По направлениям врача в лабораторной сети проводятся лабораторные исследования клещей на наличие возбудителей боррелиоза.

3. Тщательно вымойте руки с мылом.

4. В течение двух недель ежедневно измеряйте температуру тела, а в случае ее повышения или возникновения покраснения на коже - обратитесь к врачу.

Источник: ukrinform.ru

Новости портала «Весь Харьков»