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Как уборка помогает бороться с тревожностью

Каждый борется со стрессом как умеет: кого-то спасает шоколад, кого-то чашка какао или разговор с родными. Психологи отмечают, что уборка – тоже отличный способ побороть стресс и тревогу.

Mental Floss рассказывает об исследования психологов, которые утверждают, что уборка имеет влияние на психологическое здоровье человека.

Уборка дает людям возможность продемонстрировать свой контроль над средой.

То есть, если в жизни много неопределенности, ситуаций, которые мы не в силе контролировать, то с уборкой все иначе.

Уборка комнаты или дома дает ощущение господства над пространством, таким образом мы избавляемся от чувства тревожности и получаем ощущение удовольствия.

Как уборка помогает бороться с тревожностью

Другой важный фактор – беспорядок, являющийся неким визуальным напоминанием о нерешенных делах.

Психолог Дарби Саксбе отмечает, что людям нравится осознавать тот факт, что они без особых усилий могут достать любую вещь в доме.

Именно поэтому, когда мы оказываемся в захламленном пространстве, где сложно найти нужную вещь, мы часто становимся раздражительными.

Развитие депрессии у женщин или просто плохое настроение специалисты тоже часто связывают с домашней атмосферой.

И речь идет не об отношениях между родственниками, а об обычном беспорядке в доме.

Источник: 24tv.ua

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