Как ускорить свой метаболизм и распрощаться с лишним весом

Наверняка у каждой женщины найдется такая подружка, которая ест все и при этом не толстеет. Обычно про таких людей говорят, что у них ускоренный метаболизм. Можно ли научиться управлять своим обменом веществ?

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На самом деле процесс метаболизма достаточно специфичен и у каждого человека он индивидуальный. Следует отметить, что скорость обмена веществ может иметь влияние на массу тела, но он никак не становится причиной избыточного веса – на него влияют неправильные привычки человека, употребляемые продукты и напитки, а так же отсутствие физической нагрузки. Как максимально ускорить свой метаболизм?

Употребляйте достаточное количество воды в день

Сколько воды нужно пить в день / istockphoto.com

Интересно, что эмбрион в возрасте одного месяца, на 97% состоит из воды. У новорожденного это количество составляет 75-80%. У пожилых же людей это количество уменьшается до 57%. А ее же количество в организме взрослого человека составляет 65% от общей массы тела. Соответственно, зная этот факт, не сложно подсчитать, сколько воды на самом деле содержится в нашем организме. Как видим, чем моложе и активнее человек, тем больше жидкости в нем содержится. Благодаря таким данным, ученые сделали вывод, что с помощью питьевого режима можно не только улучшить свое здоровье, но и значительно ускорить свой метаболизм.

Только лишь утром натощак следует выпивать целый стакан умеренно теплой воды. Остальную воду необходимо пить маленькими глотками, так как за один раз усваивается всего 75 мл воды. Следует всегда помнить о том, что вода играет важную роль в механике человека - организм не способен нормально функционировать без ее достаточного количества.

Не пропускайте завтрак!

Самый важный прием пищи – это завтрак. Его необходимо принять в течение 45 минут после пробуждения. Именно завтрак максимально ускоряет обмен веществ в организме человека, поэтому он должен быть сбалансированным и питательным.

Не игнорируйте углеводы

Вредны ли углеводы для фигуры / istockphoto.com

Последнее время интернет переполнен различными вариациями диет для похудения, где предлагается исключить из рациона питания углеводы. Это, мягко сказать некорректная информация, так как баланс белков, жиров и углеводов – это и есть залог здоровья человека, его успешного похудения и разгона обмена веществ, что не позволяет в дальнейшем снова набирать потерянные килограммы.

Конечно же, не все углеводы полезны для организма человека, но вот сложные углеводы (каши, нешлифованный рис, макароны твердых сортов пшеницы) и простые углеводы в виде фруктов и сухофруктов, человеку просто необходимы. Причем они должны составлять 50% всего рациона.

Употребляйте белки

Конечно же, белки, как строительный материал, так же необходим в рационе человека. Он переваривается в организме значительно медленнее остальных продуктов, что так же ускоряет процессы метаболизма. При сжигании белка организму приходится расходовать намного больше своей энергии

Наращивайте мышечную массу

Уже давно известен тот факт, что скорость метаболизма у людей, имеющих достаточно высокую мышечную массу, значительно больше, чем у людей, не занимающихся никакими физическими нагрузками. Интересно, что в состоянии покоя с помощью каждого килограмма мышц в день сжигается до 13 калорий. В сравнении каждый килограмм жира сжигает лишь 5 калорий в день. Занятия в зале способствуют значительному ускорению метаболизма в организме.

Ложитесь вовремя спать

Когда ложиться спать взрослому / istockphoto.com

Своевременный отход ко сну и его продолжительность являются залогом успешного разгона метаболизма. Доказано, что при недостаточном количестве сна в организме уменьшается количество гормона лептина отвечающего за чувство сытости, и при этом увеличивается гормон грелин, который является гормоном голода. Вследствие этого не выспавшийся человек весь последующий день будет постоянно ощущать голод, а при употреблении даже достаточного количества пищи, у него будет отсутствовать чувство насыщения.

Придерживаясь таких нехитрых правил можно всегда похвастаться своим ускоренным метаболизмом и стройной фигурой.

Источник: 24tv.ua

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