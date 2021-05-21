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Какие болезни грозят любителям кофе

Какие болезни грозят любителям кофе

Кофе — вкусный напиток, который в умеренных количествах оказывает положительное влияние на организм. Но злоупотреблять им не стоит, иначе вы можете столкнуться с рядом заболеваний в будущем.

Эксперты из Британии в ходе исследования выяснили, что у любителей кофе с годами могут возникнуть такие проблемы со здоровьем, как артропатия (вторичное поражение суставов на фоне других заболеваний и патологических состояний), остеоартрит (заболевание суставов) и ожирение (заболевание, связанное с наличием избыточного жира в организме). Авторы исследования утверждают, что злоупотребление кофе (более 4-5 чашек каждый день) усиливает проблемы с суставами и может привести к ряду других нарушений в организме, в частности вызвать головные боли, скачки артериального давления и сбой в работе печени.

Эксперты предупреждают, что бодрящий напиток способен вызвать зависимость, поэтому нужно быть осторожнее с дозировкой. В день рекомендуется выпивать не более 3 маленьких чашек кофе, и желательно делать это до 12 дня.

Ученые из Ноттингемского университета (Великобритания) установили, что натуральный кофе способствует сжиганию калорий в организме человека. Эффект достигается с помощью жира, который содержится в кофейных зернах. Ученые заявляют, что речь идет о т.н. «буром» жире, выполняющем ключевую роль в расходе энергии с целью терморегуляции.
Источник:  Новости Ю

 

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