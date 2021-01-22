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Какие части тела нужно тщательно мыть ежедневно: ученые говорят, что их только три

Какие части тела нужно тщательно мыть ежедневно: ученые говорят, что их только три

Да, во времена пандемии соблюдение правил гигиены стало особенно важным. Но от ежедневного тщательного мытья всего тела мылом может быть больше вреда, чем пользы. На самом деле, как говорят ученые, есть только 3 части тела, которые нуждаются именно в таком уходе.

Никто не спорит, что соблюдать правила гигиены – необходимо. Особенно касаемо рук, которые являются наиболее контактной частью тела. Но сегодня на Men 24 поговорим о тех частях тела (кроме рук), которые следует тщательно мыть ежедневно.

Почему не стоит тщательно мыться каждый день

Автор книги "Бьюти-минимализм" и доцент кафедры дерматовенерологии Университета Торонто Сэнди Скотницки утверждает, что ежедневное мытье мылом тела с головы до пят может привести к неприятным кожным заболеваниям – речь об экземе, псориазе и кожных аллергиях.

  • За 23 года врачебной практики она видела сотни мужчин, которые "мылись с гелем для душа дважды в день, потому что потели на тренировках". И поэтому получили проблемы с кожей.

Что же советовала таким мужчинам врач? Прекратить мыться настолько тщательно, и ограничиться ополаскиванием теплой водой.

 

Почему так? Потому что на коже, как и в кишечнике, рту, носу, в бронхах и легких, живут сотни миллиардов микроорганизмов – полезных и вредных. Их баланс называют микробиотой.

  • Так вот: ежедневное тщательное мытье с мылом нарушает этот баланс.

К тому же излишне частое использование дезодорантов, зубной пасты и шампуня, которые в основном содержат консерванты (парабены) также уничтожает полезные микроорганизмы, а вот перед опасными бактериями – не защищает.

Проще говоря: излишне старательное и частое мытье уничтожает кожный слой полезных бактерий и снижает иммунитет к вирусам.

Какие три единственные части тела таки надо мыть каждый день

По словам Скотницки, на самом деле только 3 части тела нужно мыть мылом каждый день (кроме рук, напомним):

  1. Подмышки.
  2. Пах.
  3. Ноги.

Эти три зоны тела больше всего привлекают грибки, и наиболее уязвимы для инфекций.

А мыть все тело тщательно и с мылом следует не чаще 2 раз в неделю.
В остальные дни ополаскивания теплой водой вполне достаточно.


Источник: http://men.24tv.ua

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