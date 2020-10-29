Какие гормоны отвечают за счастье и как их повысить
Если вы в последнее время плохо себя чувствуете, прочтите материал, чтобы узнать больше о гормонах, которые могут помочь вам почувствовать себя лучше, и о том, как их повысить.
Дофамин
Нейротрансмиттер, известен как «гормон хорошего самочувствия», это важная часть системы вознаграждения мозга, которая связана с памятью, обучением и приятными ощущениями.
Как повысить уровень дофамина: ставьте небольшие реалистичные цели и работайте над их достижением, например, наводите порядок в комнате, завершайте рабочий проект, придерживайтесь диеты или графика тренировок и т. Д.
Серотонин
Помимо регулирования настроения, серотонин также играет важную роль в других функциях организма, таких как пищеварение, сон, способность к обучению и многое другое.
Как повысить уровень серотонина: регулярные упражнения повышают этот уровень, поэтому вы чувствуете себя счастливым даже после 10 минут тренировки или просто быстрой прогулки!
Окситоцин
«Гормон любви», и хотя он может вызывать чувство удовлетворения, он необходим для родов, кормления грудью и установления связи между родителями и детьми. Считается, что окситоцин помогает укрепить связь в отношениях, способствуя доверию и сочувствию.
Как повысить уровень окситоцина: доброта к другим, времяпрепровождение с близкими и физическая привязанность, такая как объятия, поцелуи и секс, могут повысить этот гормон.
Эндорфины
Эндорфины – это большая группа пептидов, вырабатываемых центральной нервной системой и гипофизом. Они действуют как опиатные рецепторы в головном мозге, тем самым увеличивая удовольствие, уменьшая боль и предлагая общее чувство благополучия. Активность эндорфина также увеличивает производство дофамина.
Как повысить уровень эндорфинов: наслаждайтесь любимой едой, занимайтесь спортом, занимайтесь творчеством, делайте массаж или громко смейтесь – это лишь некоторые из способов повысить эти гормоны счастья.
Эстроген и прогестерон
Оба эти гормона снижаются во время менопаузы и из-за определенных факторов образа жизни, которые могут негативно повлиять на ваше настроение. Эстроген важен для образования серотонина и помогает поддерживать стабильное настроение и сдерживать раздражительность. Прогестерон не только предотвращает перепады настроения, но и помогает вам хорошо спать.
Как повысить уровень эстрогена и прогестерона: гормон стресса кортизол может мешать секреции и функционированию этих гормонов, поэтому не забывайте хорошо справляться со стрессом. Кроме того, избегайте нездоровой пищи и ешьте здоровую, хорошо сбалансированную пищу.
Источник: 1 Минута