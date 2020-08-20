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Какие яблоки стоит выбирать и как лучше их есть

Какие яблоки стоит выбирать и как лучше их есть

Какие яблоки самые полезные: зеленые, красные, розовые, желтые? Об этом и о том, как лучше их есть, рассказал врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский.

Бытует мнение, что самые полезные яблоки – красные. Однако, как отмечает Бобровский, с точки зрения диетологии разные сорта яблок отличаются довольно незначительно, в целом набор полезных микроэлементов и витаминов у них схожий.

Тем не менее, специалист советует чередовать яблоки разных цветов – например, в один день есть зеленые, в другой красные и так далее. Так организм получит наибольший спектр ценных веществ.

А вот разница в калориях между разными сортами действительно есть, но зависит это не столько от цвета, сколько от вкуса: сладкие яблоки более калорийные, чем кислые. Тем не менее, даже сладкие яблоки можно считать низкокалорийным продуктом.

А еще диетолог порекомендовал есть яблоки по возможности вместе с кожурой, не очищая их. Дело в том, что именно в кожуре наибольшая концентрация всех тех полезных веществ, за которые так ценятся яблоки, рассказал Бобровский в интервью радио Sputnik.

Ранее специалисты  предостерегли от яблочной монодиеты: в чрезмерных количествах небезопасны для здоровья могут быть даже самые полезные фрукты.

Источник: radiokp.ru/

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Темы: питание

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