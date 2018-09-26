Какие женские качества привлекают абсолютно всех мужчин?

Согласись, каждая девушка и женщина мечтает встретить своего принца. И часто мучается вопросом: «Как себя вести, чтобы его заинтересовать, а не оттолкнуть?», «Какие в себе качества развить, а какие попытаться искоренить?». Понятное дело, что на каждый горшок рано или поздно найдётся своя крышка. Но какие черты характера всегда будут притягивать мужчин? Думаю, на этом интересно будет остановиться и, может быть, узнать для себя что-то новое. Итак…

Душевные качества важны, но следить за собой женщина должна всегда. То есть кого должен видеть мужчина в первую очередь? Ухоженную, здоровую и красивую женщину. Если покупать себе одежду, обувь или косметику, то только самого лучшего качества. Пусть этих вещей у тебя будет немного, зато они будут роскошными и не дадут тебе слиться с общей женской массой. Пусть твоя кожа сияет, волосы станут шелковистыми, а зубы ровными и белоснежными.

Мужчины спасаются бегством от зануд и грустных женщин. И они словно мотыльки слетаются вокруг жизнерадостных женщин. Так что учись искренне радоваться даже мелочам и всем своим видом источай позитив. Покажи, что ты довольна не только собой, но и жизнью. Потому что каждый твой день наполнен смыслом. Покажи, что ты даришь людям добро и тебе действительно нравиться это делать!

Так что не надо хмуриться. Будь приветливой и общительной. Ты же хочешь, чтобы мужчине, который будет находиться рядом с тобой, стало легче и интереснее жить? Чтобы ему было проще преодолевать какие-либо препятствия.

И что бы ни случилось, никогда не забывай о своих целях. Иди к ним! Даже если хочется выть от физической или душевной боли. Или за окном ненастная погода. Сейчас нет ничего невозможного. Если ты действительно талантлива и трудолюбива, всегда можно найти компромисс. Например, уволиться и найти лучшую работу. Или не увольняться, но договориться с начальником о более выгодных для тебя условиях.

Когда появляется свободное время, не стоит сидеть перед монитором с бокалом алкоголя. Посещай культурные мероприятия, общайся в живую с друзьями. Главное, во всём знать меру. И ни в коем случае не доминировать над мужчиной, не командовать, не подавлять его желания и чувства. Лучше вести переговоры, используя женскую гибкость и лояльность.

А пассивные женщины — это чаще всего проигрышный вариант. Особенно если у них нет увлечений. Мужчины больше всего предпочитают не тех женщин, которые работают с восьми и до пяти, а которые горят сердцем, созидают. Научись красивой походке. И что бы ты ни делала, делай это со страстью, с душой. Увлекайся, но серьёзно. Поработай над харизмой, обаянием и жизненной энергией. Видишь, впереди ещё куча дел. Так что удачи!

Источник: http://www.garmoniazhizni.com

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