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Какие крупы полезнее гречки

Какие крупы полезнее гречки

Хотя обычно гречку называют «царицей круп», существуют и более полезные: в их список входят экзотические злаки киноа, камут, сорго, тэфф, амарант, передает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.

Специалистами в области здорового питания были названы несколько круп, которые полезнее гречки. Одна из них – киноа или лебеда. Она чрезвычайно насыщена полезными жирами омега-3: например, 100 граммов такой крупы обеспечивают 15% необходимой человеку суточной дозы этих жирных кислот. Также содержится много лизина (25% суточной нормы), помогающего справиться с выпадением волос, анемией.

Другой вид крупы, которые считается полезнее гречки, представляет собой сорт пшеницы – это камут. 100 граммов дают до 11 граммов белка, 8 граммов клетчатки (более 30% среднесуточной нормы). Вдобавок содержит никотиновую кислоту, важную для гормонального баланса, крепкой нервной системы, переработки жиров, углеводов.

Еще одна крупа, мега-полезная для здоровья – сорго. Ее преимущества: обилие белка, тиамина (витамина B1), поддерживающего работу сердца, мышц тела, а также витаминов В2, В6. Благодаря им улучшается состояния ногтей, волос, активизируется обмен веществ.

В свою очередь тэфф является идеальный злаком, если имеется аллергия на глютен. Крупа наполнена витамином C, способствующим выработке коллагена, росту новых кровяных телец, укреплению мышечной ткани. Помимо этого – лизином, который необходим для роста волос, корректной выработки кровяных телец, и растительным белком.

Полезна для здоровья также амарантовая крупа. Она превосходит гречку содержанием белка: до 25% суточной нормы! Вдобавок богата лизином, витаминами группы В. Содержание уникального ингридиента свалена делает амарант сильным природным иммуномодулятором.
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: питание

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