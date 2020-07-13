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Какие продукты помогут разогнать метаболизм

Какие продукты помогут разогнать метаболизм

Их стоит добавить в рацион.

К продуктам, которые ускоряют обмен веществ и помогают детоксикации организма, прежде всего относятся чай, кофе и специи, такие как корица, имбирь или перец чили, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Если их сочетать со здоровой диетой и регулярными физическими нагрузками, это будет способствовать снижению веса. Однако важно помнить, что чрезмерное потребление может вызвать бессонницу или повысить кровяное давление.

Перец чили

Он содержит капсаицин – вещество, обладающее антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Это химическое соединение помогает облегчить боль, предотвратить рак, ускорить обмен веществ и уменьшить воспалительные процессы. Необходимо употреблять около 3 г перца чили в день. Чрезмерное количество может вызвать чувство жжения во рту и желудке.

 

Зеленый чай

Зеленый чай богат флавоноидами, катехинами и кофеином, которые помогают ускорить метаболизм и способствуют сжиганию жира (при условии сбалансированного питания и физической активности). В дополнение к этому, он обладает мочегонным эффектом, поэтому помогает устранить задержку жидкости. Чтобы получить результат, нужно пить 4 чашки чая в день. Однако стоит избегать употребления его в сочетании с основными приемами пищи, потому что это может препятствовать усвоению некоторых минералов из рациона, таких как железо, цинк или кальций.

Корица

Корица обладает противовоспалительными, антиоксидантными, противораковыми и термогенными свойствами. Она улучшает пищеварение, а также контролирует диабет и холестерин, поскольку помогает регулировать уровень сахара в крови и повышает количество липопротеинов высокой плотности. Эту специю можно употреблять в виде чая или по 1 чайной ложке, добавляя в соки, смузи, фруктовые салаты, кофе или молоко.

 

Имбирь

Поскольку имбирь содержит соединения 6-гингерол и 8-гингерол, он увеличивает выработку тепла и пота. Это помогает сжигать накопленный жир, способствуя снижению веса. Также он уменьшает уровень липидов, поддерживает уровень сахара в крови, улучшает пищеварение и борется с метеоризмом. Его можно употреблять в форме чая или добавлять в соки, смузи и салаты.

Гуарана

Гуарана ускоряет метаболизм, потому что содержит кофеин и является фруктом, богатым антиоксидантами. Чтобы похудеть, ее следует употреблять вместе с зеленым соком или имбирным чаем, которые также способствуют потере веса. Рекомендуемое количество – 1-2 чайных ложки порошка гуараны в день, избегая употребления ночью, чтобы не допустить проблему бессонницы.

Яблочный уксус

Он помогает терять вес, потому что стимулирует обмен веществ, улучшает пищеварение, увеличивает сытость и борется с задержкой жидкости. Также в его составе присутствуют антиоксиданты, которые способствуют правильному функционированию организма. Нужно потреблять 1-2 чайные ложки яблочного уксуса в день, разбавленного в стакане воды, или использовать его для приправы мяса и салатов.

Кофе

Кофе содержит кофеин, благодаря чему ускоряет обмен веществ. Рекомендуемое количество – максимум 4 чашки по 150 мл в день. Однако важно помнить, что его следует избегать в случаях гастрита, высокого кровяного давления или бессонницы.
Источник:  Новости Ю

 

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