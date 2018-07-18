Какие продукты уменьшат чрезмерную потливость

Существуют витамины, минералы и растительные продукты, которые позволяют сохранять прохладу тела в жару.

Об этом рассказал диетолог и эксперт в области здорового питания из Лондона Год Хэй, передает Ukrhealth.

Кроме одежды из легкой, натуральной ткани и антиперспирантов есть и другие способы борьбы с чрезмерной потливостью в жару.

Важно следить за своим питанием – принимать витамины для уменьшения уровня стресса, который приводит к повышенному выделению пота.

Для восстановления потери электролитов можно употреблять продукты, которые содержат магний – шпинат, семена тыквы, йогурт или кефир, миндаль, фасоль, авокадо, орехи и прочее. Повышенную потливость вызывают и выпитые напитки на основе алкоголя и кофеина.

Прекрасно охладят тело такие продукты, как огурцы, помидоры, виноград, арбузы и дыни. Кроме того, на их переваривание организм будет тратить мало энергии, поэтому выделение пота также уменьшится.

Также хорошее действие на организм оказывает растение лимонник, который избавляет от ночной потливости и приливов у женщин во время менопаузы.





Источник: https://24tv.ua/ru/zdorovoe_pitanie_tag5278

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