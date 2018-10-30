Какие сладости полезны, а какие нет

Практически каждая девушка питает слабость к сладкому. Недаром ходит множество анекдотов о ночных вылазках к холодильнику, с целью уничтожения лакомого кусочка торта. Впрочем, среди мужчин тоже полно сладкоежек, но они не особо переживают на счет пары-тройки лишних килограмм. Все знают, что избыток сахара негативно сказывается на здоровье: может провоцировать появление кариеса, болезни желудка, а также стать причиной появления лишних килограмм на талии. Но и полностью исключить из рациона продукты, содержащие сахар, нельзя. В них содержится глюкоза, необходимая нашему организму. Поэтому, возникает резонный вопрос о том, какие из вкусностей полезны, а какие вредны для здоровья.

Полезные сладости

Хит-парад полезных сладостей возглавляет шоколад.

Многие замечали, стоит полакомиться вкусной шоколадкой, настроение начинает подниматься. Причина такого эффекта довольна проста. В состав шоколада входит белок, в котором содержится серотонин (гормон счастья). Кроме того, шоколад защищает стенки кровеносных сосудов, в небольших количествах его можно употреблять для профилактики сердечных заболеваний. Множество полезных элементов, таких как магний, калий, железо и витамины группы РР, В, помогают укреплять иммунитет и улучшить работу мозга, стимулируют работу памяти. Именно поэтому школьникам перед экзаменами родители дают шоколадки.

Дети очень любят сладости и, казалось бы, что шоколадки-то уж им точно можно. Какой праздник без сладкого? На самом деле черный шоколад ребенку можно дать попробовать не ранее чем в 5-6 лет, так как жиры, входящие в его состав, оказывают слишком большую нагрузку на поджелудочную железу и сам желудок малыша, а некоторые вещества способны вызвать перевозбуждение нервной системы, не говоря уже об аллергических реакциях.

Чем больше в составе кондитерской продукции содержится какао, тем он полезнее для организма. Любителям горького шоколада, в этом отношении, значительно повезло, потому что в нем содержится более 72% какао, а вот тем, кто предпочитает белый шоколад, стоит знать, что полезные свойства шоколада на него не распространяются. Растительный белок какао не содержит холестерин и очень сытный. В рекламах одного известного производителя шоколада, делается акцент на том, что можно наесться одним батончиком их продукции. Утолить голод конечно можно, но заменять основной прием пищи различными сладостям, нельзя. Есть у этой сладости и существенный минус – это калорийность. В ста граммах шоколада содержится от 550 до 650 килокалорий. Суточная доза шоколада, которая не будет вредить вашему здоровью, составляет всего 20-30 грамм.

Сухофрукты

Являясь натуральным продуктом, сухофрукты содержат множество полезных для организма элементов. Достаточно калорийный продукт, от двухсот пятидесяти до трехсот килокалорий на сто грамм продукта. Компоты из сухофруктов помогают работе пищеварительного тракта. Кроме кураги и чернослива существует множество сушеных фруктов, различных по вкусовым качествам, способных удовлетворить запросы любого гурмана. Не путайте засахаренные фрукты, во время производства которых используются различные красители, с натуральными сухофруктами, это совершенно разные продукты. Злоупотреблять сухофруктами, также как и любыми другими сладостями, не стоит, в день можно съесть около 4-х штук.

Мед

Мед отличный заменитель сахара. Калории те же, а пользы больше. Содержит множество витаминов и полезных микроэлементов. Зеленый чай, с добавлением лимона и меда, оказывает тонизирующие действие на организм, не хуже любого энергетика. О том, что мед поддерживает иммунитет, думаю, даже говорить не стоит. Наверное, всем в детстве давали мед, для лечения различных простуд и ОРЗ. В незначительных количествах мед можно употреблять даже людям, страдающим диабетом, не более одной — двух чайных ложек в несколько дней. В одной чайной ложке меда содержится около сорока килокалорий. Мед, как и шоколад, сильный аллерген, употреблять его в больших количествах не стоит, вне зависимости от состояния здоровья.

Зефир

Пектин, входящий в состав зефира, помогает снижению холестерина в крови, положительно сказывается на работе кишечника. Йод, железо, кальций, фосфор, которые в нем содержатся, полезны для мышечной ткани, сосудов. Улучшают состояние волос и ногтей. Отличный поставщик белка и легко усваивается организмом, поэтому малышам можно попробовать эту сладость в возрасте двух лет.

Мармелад

В первую очередь, хотелось бы предупредить, что мармелад, который продается в магазинах, в большинстве своем, не имеет никакого отношения к натуральному продукту, который мы ели в детстве. Перед покупкой мармелада, обязательно обратите внимание на состав продукта. Чем натуральнее продукт, тем тусклее цвет этой сладости. Хотя, изучение этикетки с перечислением используемых для его производства ингредиентов, даст вам более четкое представление из чего он состоит. Натуральный мармелад содержит пектин натурального происхождения, полученный из всевозможных фруктов, желатин и агар-агар. Также как и зефир, мармелад помогает работе ЖКТ и снижает уровень холестерина в крови. Кроме того, способствует очищению организма от токсинов, улучшая работу печени.

Желе

Желе, как и мармелад, являются одними из самых безопасных сладостей, их можно давать детям с двух лет. Желе, содержит вещества, помогающие выводу токсинов. Основной ингредиент этой сладости — желатин, который чрезвычайно полезен для связок, сухожилий и мышц.

Варенье

Предпочтение стоит отдать домашним заготовкам, несмотря на то, что в его составе есть сахар, оно более полезно, чем любое печенье или пирожное, которое вы можете купить в магазине. Натуральные ягоды поставляют необходимые организму витамины. Даже самое вкусное варенье можно есть не больше чем по 2 ложки в день. Мало конечно, зато не вредно.

Вредные сладости

Сахар, леденцовая карамель

Сахар в народе называют сладкой смертью. Ни витаминов, ни белков, ни минеральных веществ в нем нет. В ста граммах сахара содержится триста семьдесят четыре килокалории. Полностью состоит из углеводов, которые дают организму необходимую энергию. Леденцовая карамель практически не отличается по составу от сахара, в некоторые виды добавляют красители и вкусовые добавки. На десять килокалорий меньше чем в обычном сахаре.

Сладкие газированные напитки

Частое употребление таких напитков значительно влияет на здоровье организма, и не в лучшую сторону. Может вызывать ожирение, проблемы с желудком и т. д. Полностью состоит из углеводных калорий. В напитках, которые позиционируются на рынке как низкокалорийные, используются различные сахарозаменители, которые если даже не вредят фигуре наличием калорий, то пользы своим химическим составом тоже не несут.

Торты, пирожные, кондитерская выпечка

Надпись на ценнике, которая говорит о том, что данный товар должен быть низкокалорийным, всего лишь хороший коммерческий ход. По сравнению с другим тортом или пирожным, он может и обладает более низким числом килокалорий, но для организма их все равно будет достаточно. Для производства этих сладостей используется маргарин, большую долю в составе которого занимают транс-жиры. Ученые утверждают, что употребление таких продуктов может стать причиной множества заболеваний. Кроме маргарина для изготовления различных десертов используются красители и различные подсластители. Такие вкусности красиво выглядят, приятны на вкус, но оказывают очень негативное влияние на состояние вашего организма.

Источник: www.garmoniazhizni.com