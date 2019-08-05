Какие существуют виды депрессии

Депрессия уже давно признана заболеванием, и она не имеет ничего общего со скукой или временным приливом грусти. Несмотря на то, что сегодня такой диагноз ставится все чаще, это не "болезнь нашего времени", как принято думать.

Симптомы депрессии: грусть, бессонница, беспокойство, нарушение пищевого поведения – описал еще Гиппократ. Правда, античный врач называл такое состояние "меланхолией".

Наука не стоит на месте, и депрессию сегодня исследуют представители различных дисциплин. Но и само заболевание видоизменяется, охватывая все более широкий спектр симптоматики. Поэтому существует несколько классификаций этого недуга.

1. Реактивная депрессия. Вспомните, не предшествовали ли вашему заболеванию любые стрессовые или травмирующие события: смерть близкого человека, увольнение с работы, развод, переезд и даже рождение ребенка (в большинстве случаев это праздник и радость в семье, но на другой чаше весов – усталость, осознание новой роли, отсутствие возможности побыть наедине с собой). К числу таких событий относится и хирургическое вмешательство.

Депрессию могут вызвать внешние и внутренние факторы

Если ухудшение состояния спровоцировал экзогенный (внешний) фактор, вероятно, это реактивная депрессия, которая, однако, может перейти в эндогенную форму.

2. Эндогенная депрессия. Исследователи до сих пор спорят о предпосылках развития этого расстройства. Болезнь имеет биологическую природу и связана, например, с нарушением баланса серотонина, норадреналина, снижением объема гиппокампа.

3. Соматогенная депрессия. В ее основе лежат любые другие проблемы со здоровьем: черепно-мозговые травмы, менингиты, интоксикации, инсульт. В этом случае нужно направленное лечение основного заболевания, которое и запустило расстройство.

Провести четкую грань между перечисленными видами депрессии можно не всегда – необходимо обратиться к специалисту за квалифицированной помощью. Помните: диагностировать депрессию должен врач (врач-психотерапевт или психиатр).

Источник: 24tv.ua

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