Какие запахи снижают аппетит: список

Есть такие запахи, которые уменьшают тягу к сладкому и снижают аппетит. Поэтому использование натуральных ароматов или ароматических свечь могут стать приятным способом профилактики набора лишнего веса.

Список запахов составил доктор Алан Хирш из США, возглавляющий Фонд изучения и лечения нарушений вкуса и обоняния, передает 24apteka.

1. Сладкий аромат ванили добавлает энергию и гармонизирует, повышает чувствительность и самооценку. Но будьте осторожны – ваниль часто вызывает аллергическую реакцию.

2. Грейпфрут эффективно снижает аппетит и помогает справиться с негативным душевным состоянием.

3. Аромат анисового масла тоже рекомендован для снижения аппетита. Но возможна индивидуальная непереносимость продукта.

4. Укроп улучшает пищеварение, а его эфирные масла устраняют процессы гниения и помогают при метеоризме.

5. Аромат черного перца помогает не только утолить голод, но и эффективно снизить вес.

6. Мята улучшает пищеварение и также прекрасно утоляет аппетит.

7. Яблочное эфирное масло помогает умерить аппетит и положительно влияет на нервную систему.

8. Аромат банана тоже помогает похудеть.

9. Розовое масло отлично расслабляет, борется с бессонницей и подавляет аппетит.





Источник: https://24tv.ua/ru/zdorovaja_zhizn_tag5270

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