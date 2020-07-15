Каких жен мужья никогда не бросают

«Любовница в постели, хозяйка на кухне, королева в гостях», — чтобы стать идеальной женщиной, той самой, от которой муж не уйдет к любовнице при первой же возможности, многие придерживаются именно такой модели и... проигрывают. А тем временем женщины, которых не бросают, действительно существуют, это не мифические существа, а реальные люди с набором замечательных, но вполне земных качеств. Каких именно, объясняет психолог Андрей Николаев. Проверьте, возможно, вы одна из них!

№ 1. Вы знаете себе цену

Женщина, с которой хочется жить, может быть брюнеткой, блондинкой или рыжей, пышечкой или худышкой, практичной или парящей в облаках — в этом вопросе все очень индивидуально. Но, анализируя позицию мужчин, можно вывести некий обобщенный психоэмоциональный тип женщины, от которой не хочется уходить. И базовых качеств у такой фемины пять. Первое — она ценит себя!

У женщин подобного типа самооценка складывается с учетом собственных завоеваний и достижений, а не основывается на том, как к ним относятся другие. Им нет смысла утверждаться за счет мужчины, конкурировать или подавлять его, что-то кому-то доказывать. «Пилить» мужа — незнакомая таким женщинам тема, ведь хорошая самооценка позволяет выбирать достойного партнера и вести себя с ним соответствующим образом.

№ 2. Следите за собой без фанатизма

Речь сейчас не идет о ситуации, когда внешность превращается в фетиш и главным для женщины становится беспрестанный «тюнинг» тела вкупе с патологической погоней за молодостью. Нет, ухаживать и следить за собой — это, по сути, внешний ответ на здоровую самооценку. Примечательно, что женщина, которая следит за собой, не только умеет оставаться привлекательной в любом возрасте, но и партнера выбирает себе с таким же качеством.

Представительницы прекрасного пола часто оправдывают нежелание заниматься собой простецкой аргументацией: мол, а ты попробуй сварить борщ на каблуках и в красивом платье. Дорогие женщины, не надо варить борщ на каблуках. Варите его, когда мужчина на работе. Если оба работают и поздно возвращаются домой, не варите вообще! Найдите иное решение, а не стойте у плиты на пределе сил, транслируя мужу недовольство и неудовлетворенность жизнью. Мужчина хочет видеть рядом с собой счастливую вторую половину.

№ 3. Умеете быть благодарной

Умение быть благодарной — очень ценное качество, которое тоже работает на повышение мужской самооценки. Сильный пол большую часть жизни проводит на работе, обеспечивая семью, — женщина это ценит. Он завоевывает ее внимание, принося подарки, — она благодарит. Когда данная схема не работает, а есть только претензии (подарок не такой, деньги не те, все время на работе), мужчина начинает угасать. Если у него нет детской травмы в виде убежденности, что он должен всю жизнь прожить с одной женщиной, он уйдет.

Быть благодарной значит понимать, что мужчина — отдельная личность, он в этот мир пришел не для того, чтобы оправдывать чьи-то ожидания, и все хорошее, что он делает, достойно благодарности, поскольку делает он это исключительно ради счастья своей женщины.

№ 4. Способны прощать

Способность прощать подразумевает работу над своим психоэмоциональным развитием, а вовсе не всепрощение и невероятное терпение. Конфликты и ссоры есть в любой семье, но, если их спускать на тормозах и просто ждать, когда спадет энергия злости, они никуда не денутся, накопятся, выстрелят в обоих партнеров сразу и ранят их. Самое распространенное явление — когда наше внутреннее депо обид и претензий становится таким большим, что поглощает все добрые чувства, и вторая половина уже не просто бесит, а вызывает отвращение. Женщина, которая умеет прощать, то есть работать со своим состоянием, делает своего рода профилактику подобного незавидного исхода. Она не будет копить эти проблемы, а начнет в них разбираться, отстаивая свои границы и права. Либо, если мужчина оступился, она искренне его простит, понимая, что где-то есть и ее ответственность. Но не стоит путать способность к прощению, то есть проработке проблем, с низкой самооценкой, при которой женщина будет прощать все и всегда. Это уже синдром жертвы, который к тому типу, о котором я говорю, не имеет никакого отношения.

№ 5. У вас есть своя точка зрения

Это самое замечательное качество из содружества уже перечисленных. Прекрасно, когда у женщины есть своя точка зрения, и она оставляет право за мужчиной иметь другую, не теряя при этом собственных позиций: «Я такая, какая есть, и если ты, дорогой, пришел в мою жизнь и хочешь в ней оставаться, то давай с этим фактом считаться. А я буду считаться с тобой».

Это заводит мужчину: почему-то сразу хочется женщину переубедить, перетянуть на свою сторону, подчинить, внедрить в нее свое видение мира. Зачем? Непонятно, но страшно интригует. Ценность такой женщины в глазах противоположного пола повышается неимоверно: это заставляет её слушать, пытаться понять, интересоваться ею и уважать её. Это и есть пресловутая изюминка.

PS: Если хочешь жить счастливо, надо над этим работать!

Надо всегда искать (или ждать) своего человека. И проверять его реальностью. Здесь работает закон «анти-первый». Первый встречный — вариант для женщин с заниженной самооценкой, которые боятся одиночества, потому что сами себя считают ничем. А первый этап отношений — это всегда игра, в которой каждый пытается показать себя лучше, чем есть на самом деле. Но в итоге наступает реальная жизнь, куда вы войдете настоящими, а не улучшенными версиями. Поэтому в отношениях надо побыть, пожить, понять, твой ли это человек. И если повезло, то работать над качествами, которые сделают вашу жизнь долгой, наполненной и счастливой.

В нас очень сильны иллюзии и стереотипы и очень мало реального осознания действительности. Так каждый живет со своим шаблоном эталонного партнера и пытается работать над усовершенствованием именно его, а не себя. Это ошибка. Надо всегда начинать прежде всего с себя и помнить: «мое счастье в моих руках». Чтобы стать женщиной, которую не бросают, придется поработать.

Источник: aif.ru/

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