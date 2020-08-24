Каким физиологическим изменениям подвергается мозг в результате депрессии?

Ученые из Австралии выяснили, что депрессивные и тревожные расстройства могут быть причиной серьезных физиологических изменений в головном мозге человека. Проблемы с психикой могут уменьшать одни области мозга, увеличивая, при этом, другие, пишет Planet Today.

Специалисты Австралийского национального университета изучили мыслительные органы более десяти тысяч человек, обращая внимание на объем разных зон мозга. Сравнивая результаты исследования с данными о депрессивных и тревожных расстройствах участников, ученые заметили, что проблемы с психикой могут отражаться на объеме разных частей мозга.

«Хроническая депрессия уменьшает объем гиппокампа. Эта зона мозга играет существенную роль в процессах памяти и обучения. Если депрессия сопровождается тревожностью (а так происходит очень часто), то увеличивается миндалевидное тело — область мозга, которая отвечает за эмоции», — говорит доктор Даниэла Эспиноза Оярсе, ведущий автор исследования.

Оярсе отметила, что сокращение объема одних зон мозга и одновременный рост объема других создает иллюзию того, что общий объем мозга не меняется при депрессивных и тревожных расстройствах. Однако новое исследование показало, что психологические проблемы могут более чем заметно отражаться на физическом состоянии мыслительного органа.

Источник: Новости Ю

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