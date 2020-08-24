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Какое мыло лучше всего обеззараживает руки

Какое мыло лучше всего обеззараживает руки

В период эпидемии коронавируса перед хозяйками, заботящимися о здоровье семьи, особенно остро встает вопрос: какое мыло лучше всего? В магазине много разных средств, есть жидкое и кусковое мыло, обычное бытовое, хозяйственное и антибактериальное. Но как разобраться в этом разнообразии и на чем стоит остановить свой выбор?

Из названия антибактериального мыла можно решить, что именно оно эффективнее всего, так как задумано как средство для борьбы с микроорганизмами. Но нельзя забывать, что COVID-19 — не бактерия, а очень агрессивный вирус. То есть антибактериальное мыло не так эффективно в борьбе с коронавирусом.

«Так называемое «антибактериальное» мыло вирусы может не уничтожить, так как вирусы не бактерии и устойчивость у них другая. Но такое мыло, как и любое другое, может их просто смыть. В связи с этим специалисты Роспотребнадзора рекомендуют пользоваться любым мылом, это обеспечит примерно одинаковый эффект», — так ответили на этот вопрос в НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора.

Эксперт по инфекционным заболеваниям в Медицинском колледже Университета Цинциннати Карл Фихтенбаум придерживается примерно такого же мнения.

«Нет четких доказательств, что антибактериальное мыло работает лучше, чем любое другое. Самое важное — мыть руки как минимум 20 секунд», — уверен специалист.

К сожалению, антибактериальное мыло убивает и вредные, и полезные микроорганизмы, не разбираясь. Оно делает кожу более сухой и чувствительной, что критично в условиях пандемии, когда руки нужно мыть очень часто. Поэтому мыло подойдет любое, сухое или жидкое, даже с любым запахом и от любого бренда.
Источник:  Новости Ю

 

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