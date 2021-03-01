Какое заболевание лечат газировкой

Употребление большого количества хурмы и других вяжущих фруктов может привести к появлению в желудке фитобезоара — инородного тела, которое мешает пищеварению. Медики рассказали, какую опасность представляют эти образования и как врачи лечат таких пациентов газировкой.

Безоар формируется в желудке при употреблении определенных продуктов и веществ. Со временем это «тело» становится больше, обрастая новыми волокнами и частицами пищи, и в итоге может заполнить собой всю полость желудка.

Большинство образований — фитобезоары.

«Они образуются из-за употребления в пищу кожуры ягод и фруктов с большим содержанием танина — вяжущего вещества. Например, хурмы, черешни, инжира. Происходит это примерно так: кожица зацепилась за слизистую желудка, задержалась, на нее „намоталось“ следующее волокно, за ним — следующее. Образуется нечто вроде клубочка, который под воздействием пищеварительных соков дополнительно обрастает и становится плотным как камень», — отмечают врачи.

Больше всего предрасположены к этому заболеванию люди с желудочными проблемами. Немаловажную роль играет возраст — у пожилых людей выше риск образования безоара. Также специалист отметила, что не стоит есть вяжущие ягоды и фрукты натощак.

От того, что пожилой человек съест одну хурму, ничего не случится, тем более в хурме много полезных микроэлементов. А если он съест два килограмма за раз, будет нехорошо. Главное, не есть много, не есть натощак, а людям с предрасположенностью — быть аккуратными вдвойне.

Если безоар рыхлый или маленький, его дробят и по частям достают его из желудка. Если он большой и твердый, в него вводят пепси-колу.

В пепси-коле и кока-коле есть ортофосфорная кислота, плюс пузырьки углекислоты — они помогают растворить связи между фрагментами безоара, размягчить его изнутри, сделать податливым. И мы затем дробим его и удаляем по частям. При этом медики подчеркнули, что традиционное употребление этих напитков не помогает против образований в желудке.

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Новости портала «Весь Харьков»