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Какую часть занимают 100 калорий в популярных продуктах

Некоторые здоровые продукты могут на самом деле иметь больше калорий, чем вы ожидаете. Поэтому независимо от того, как интенсивно вы тренируетесь в тренажерном зале, вы не будете терять вес. Это потому, что контроль порций является важной частью процесса потери веса. Тем не менее, взвешивание вашей еды — не лучший способ.

Мы покажем вам, как выглядит 100 калорий в некоторых ваших любимых продуктах. Узнайте быстро, какие из ваших любимых продуктов разочаруют вас, а какие могут остаться в вашем рационе.

1.

Клубника.Какую часть занимают 100 калорий в популярных продуктах

2.

Греческий йогурт.Какую часть занимают 100 калорий в популярных продуктах

3.

Вареные яйца.Какую часть занимают 100 калорий в популярных продуктах

4.

Бекон.Какую часть занимают 100 калорий в популярных продуктах

5.

Круассан.Какую часть занимают 100 калорий в популярных продуктах

6.

Чизбургер.Какую часть занимают 100 калорий в популярных продуктах

7.

Пицца.Какую часть занимают 100 калорий в популярных продуктах

8.

Куриная грудка.Какую часть занимают 100 калорий в популярных продуктах

9.

Тирамису.Какую часть занимают 100 калорий в популярных продуктах

10.

Мороженое.Какую часть занимают 100 калорий в популярных продуктах

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11.

Фруктовый лед.Какую часть занимают 100 калорий в популярных продуктах

12.

Орео.Какую часть занимают 100 калорий в популярных продуктах

13.

Пончик.Какую часть занимают 100 калорий в популярных продуктах

14.

Попкорн.Какую часть занимают 100 калорий в популярных продуктах

15.

Ореховая смесь.Какую часть занимают 100 калорий в популярных продуктах

16.

Газировка.Какую часть занимают 100 калорий в популярных продуктах

17.

Капучино.Какую часть занимают 100 калорий в популярных продуктах

18.

Шоколадное молоко.Какую часть занимают 100 калорий в популярных продуктах

19.

Вода.Какую часть занимают 100 калорий в популярных продуктах
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: питание

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