Канефрон® - ефективний препарат для лікування захворювань сечовивідних шляхів

Канефрон® Н — це ефективний препарат від фармацевтичної компанії Біонорика®. Засіб, який виготовлений з використанням рослинної сировини. Він застосовується для лікування захворювань сечовивідних шляхів, в тому числі циститу, пієлонефриту, сечокам’яної хвороби.

Склад лікарського засобу

Канефрон® — це засіб, який має у своєму складі екстракти наступних трав:

Листя розмарину. Допомагає пригнічувати негативну дію бактеріальних збудників запальних захворювань сечовивідних шляхів, пригнічує запалення1. Активні компоненти розмарину розслаблюють м’язову тканину, що допомагає в боротьбі зі спазмами.

Трава золототисячника. Мають в складі глікозиди, які пригнічують розмноження бактерій і їх просування по сечовивідних шляхах. Також золототисячник виконує сечогінну дію.

Корінь любистку. Допомагає усунути неприємні відчуття, пов'язані з захворюваннями сечовивідних шляхів. Додаткові ефекти — антибактеріальний, сечогінний, спазмолітичний.

При виготовленні препарату використовуються інноваційна концепція фітонірингу. Виробник дотримується суворих правил підбору сировини та технологій виробництва, що забезпечує стандартизацію за вмістом біологічно активних речовин лікарських рослин у кожній дозі лікарського засобу. Це гарантує безпечність і високу якість кінцевого продукту.

Показання і протипоказання до застосування засобу

Інструкція до Канефрону® рекомендує приймати його в наступних випадках:

лікування циститу і його профілактика (в якості самостійного засобу або як доповнення до антибіотиків)2;

профілактика утворення сечових каменів;

зменшення частоти рецидивів пієлонефриту;

виведення з організму солей.

Препарат нормалізує сечовипускання, допомагає зняти запалення, спазми, больовий синдром. Допускається його тривалий прийом для профілактики загострень при наявності хронічних захворювань нирок, сечового міхура і сечовивідних шляхів.

Засіб забороняється застосовувати при наявності індивідуальної чутливості до будь-якого його компонента. Також його не назначають при пептичній виразці, вираженій сердечній недостатності або при значно порушеній функції нирок.

Особливості застосування засобу

Для зручності пацієнтів Канефрон® випускається у двох лікарських формах:

каплях;

таблетках.

Препарат назначається дорослим і дітям з 12 років. Краплі можна приймати в нерозведеному вигляді або додавати невелику кількість рідини. При вживанні таблеток їх необхідно запивати достатнім об’ємом води.

При використанням Канефрону® потрібно проконсультуватися з лікарем3. Також важливо дотримуватися вказаних в інструкції дозувань і кратності прийому. Якщо при прийомі засобу самопочуття погіршилось або з’явилися неприємні симптоми, необхідно терміново проконсультуватися з лікарем4.

Список літератури: