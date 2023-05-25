Канефрон® - ефективний препарат для лікування захворювань сечовивідних шляхів
Канефрон® Н — це ефективний препарат від фармацевтичної компанії Біонорика®. Засіб, який виготовлений з використанням рослинної сировини. Він застосовується для лікування захворювань сечовивідних шляхів, в тому числі циститу, пієлонефриту, сечокам’яної хвороби.
Склад лікарського засобу
Канефрон® — це засіб, який має у своєму складі екстракти наступних трав:
- Листя розмарину. Допомагає пригнічувати негативну дію бактеріальних збудників запальних захворювань сечовивідних шляхів, пригнічує запалення1. Активні компоненти розмарину розслаблюють м’язову тканину, що допомагає в боротьбі зі спазмами.
- Трава золототисячника. Мають в складі глікозиди, які пригнічують розмноження бактерій і їх просування по сечовивідних шляхах. Також золототисячник виконує сечогінну дію.
- Корінь любистку. Допомагає усунути неприємні відчуття, пов'язані з захворюваннями сечовивідних шляхів. Додаткові ефекти — антибактеріальний, сечогінний, спазмолітичний.
При виготовленні препарату використовуються інноваційна концепція фітонірингу. Виробник дотримується суворих правил підбору сировини та технологій виробництва, що забезпечує стандартизацію за вмістом біологічно активних речовин лікарських рослин у кожній дозі лікарського засобу. Це гарантує безпечність і високу якість кінцевого продукту.
Показання і протипоказання до застосування засобу
Інструкція до Канефрону® рекомендує приймати його в наступних випадках:
- лікування циститу і його профілактика (в якості самостійного засобу або як доповнення до антибіотиків)2;
- профілактика утворення сечових каменів;
- зменшення частоти рецидивів пієлонефриту;
- виведення з організму солей.
Препарат нормалізує сечовипускання, допомагає зняти запалення, спазми, больовий синдром. Допускається його тривалий прийом для профілактики загострень при наявності хронічних захворювань нирок, сечового міхура і сечовивідних шляхів.
Засіб забороняється застосовувати при наявності індивідуальної чутливості до будь-якого його компонента. Також його не назначають при пептичній виразці, вираженій сердечній недостатності або при значно порушеній функції нирок.
Особливості застосування засобу
Для зручності пацієнтів Канефрон® випускається у двох лікарських формах:
- каплях;
- таблетках.
Препарат назначається дорослим і дітям з 12 років. Краплі можна приймати в нерозведеному вигляді або додавати невелику кількість рідини. При вживанні таблеток їх необхідно запивати достатнім об’ємом води.
При використанням Канефрону® потрібно проконсультуватися з лікарем3. Також важливо дотримуватися вказаних в інструкції дозувань і кратності прийому. Якщо при прийомі засобу самопочуття погіршилось або з’явилися неприємні симптоми, необхідно терміново проконсультуватися з лікарем4.
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- Канефрон. Інструкція з застосування препарата.
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- Канефрон. Інструкція з застосування препарата.