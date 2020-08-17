Здоровье
Перейти к списку новостей
17.08.2020 17:14
Просмотров: 173

Карантин из-за COVID-19 может привести к эпидемии ожирения

Карантин из-за COVID-19 может привести к эпидемии ожирения

Датские ученые заявили о том, что карантинные ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса, могут привести к новой эпидемии – ожирения. По их словам, стресс, беспокойство об экономическом благополучии, ограничение движения и социальное дистанциирование повлекут за собой рост количества людей с избыточной массой тела, сообщает EurekAlert!.

Ученые отмечают, что стратегии по сдерживанию распространения коронавируса должны не только защищать людей от заражения, но и поддерживать их метаболическое здоровье.

«Мы обеспокоены тем, что те, кто формирует политику, не в полной мере понимают, как стратегии, такие, как карантин и закрытие бизнеса, могут способствовать росту ожирения – хронического заболевания с серьезными последствиями для здоровья, но с небольшим количеством вариантов лечения», - заявил один из исследователей Кристофер Клемменсен.

Ученые отмечают, что люди с ограниченными финансовыми возможностями зачастую едят сильно переработанную и высококалорийную еду. Предыдущие исследования показали, что такие продукты стимулируют аппетит, поэтому в конечном итоге люди съедают больше, чем нужно.

Кроме того, социальное дистанциирование повышает тревожность и понижает способность к социальному взаимодействию. В таких условиях люди начинают чувствовать себя одинокими, а в сочетании с изоляцией дома, это может привести к расстройствам пищевого поведения и перееданию. Эти факторы также сочетаются с низким уровнем физической активности, поскольку люди все больше работают из дому и практически не выходят на улицу.

Исследователи также отмечают, что в обществе еще не до конца сформировалось понимание того, как психологическое и финансовое состояние человека связано с риском развития ожирения.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: карантин

Читайте ещё:

Харьков - в "желтой зоне". Что изменится для горожан и какая ситуация в больницах?
17.08.2020 19:30    253
В харьковском общественном транспорте будут проверять соблюдение масочного режима
17.08.2020 15:20    258
Харьков в "желтой" зоне: карантин ужесточается с сегодняшнего дня
17.08.2020 12:10    705
Коронавірус в аерозолях: з'явилися нові наукові підтвердження
17.08.2020 09:44    399
Уряд відмінив самоізоляцію для абітурієнтів та студентів, які перетинають адмінмежу з Кримом
14.08.2020 10:19    156
В Украине - новые правила карантина: инфографика
13.08.2020 09:52    1246
Максим Степанов: Ми пропонуємо зміни до карантину, які водночас забезпечать протидію вірусу та врахують потреби людей
13.08.2020 08:18    238
Більше 70 працівників ХНАТОБу відправилися в самоізоляцію через COVID у колективі (ВІДЕО)
13.08.2020 08:09    207
Отдел миграционной службы в Харькове прекращает прием граждан
13.08.2020 06:55    316
Харьков может не попасть в "зеленую зону": завтра состоится комиссия ТЭБ и ЧС
12.08.2020 16:27    425
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 