Кардиохирург назвал лучший способ продления жизни и оздоровления организма

Кардиохирург Лео Бокерия назвал ходьбу самым лучшим способом продления жизни и оздоровления организма.

Он отметил, что люди, которые ходят два часа в неделю, живут на 7-8 лет дольше, чем те, кто ведет сидячий образ жизни.

«Ходьба для человека, который профессионально не занимался – это идеальный вариант для восстановления физической формы и ее поддержания», — сказал врач.

При этом он предупредил всех, кто находилился долгое время на самоизоляции, от резкого повышения физических нагрузок. По его словам, нужно следить за пульсом, и если он поднимается на 25 процентов, то необходимо завершить тренировку или пробежку.

Источник: Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»