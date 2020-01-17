Кардиологи дали 8 советов по защите от сердечного приступа зимой

Эксперты из Американской кардиологической ассоциации дали 8 полезных советов, позволяющих защититься от сердечного приступа зимой. В холодную погоду риск возрастает из-за сокращения сосудов.

В зимнее время люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями чаще жалуются на дискомфорт и боль в области грудной клетки. Холода могут ухудшить кровообращение, поэтому для защиты от приступа нужно соблюдать простые рекомендации.

Врачи советуют при выходе на улицу одеваться многослойно для сохранения тепла и избегать перегревания, ведущего к расширению сосудов и снижению давления. Кофеин, никотин, спиртное сужают сосуды и ведут к сердечным проблемам. Зимой стоит отдать предпочтение теплым домашним блюдам и напиткам, дающим необходимую для поддержания тепла энергию. Нужно хорошо питаться и много отдыхать.

Людям, испытывающим боли в челюсти, плече, груди, головокружение, тошноту, одышку, неравномерное сердцебиение, потливость, стоит пройти обследование. Важно также изучить действия, которые нужно совершить при оказании помощи человеку с остановкой сердца.

Источник: Новости Ю

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