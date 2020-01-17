Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:46
Просмотров: 74

Кардиологи дали 8 советов по защите от сердечного приступа зимой

Кардиологи дали 8 советов по защите от сердечного приступа зимой

Эксперты из Американской кардиологической ассоциации дали 8 полезных советов, позволяющих защититься от сердечного приступа зимой. В холодную погоду риск возрастает из-за сокращения сосудов.

В зимнее время люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями чаще жалуются на дискомфорт и боль в области грудной клетки. Холода могут ухудшить кровообращение, поэтому для защиты от приступа нужно соблюдать простые рекомендации.

Врачи советуют при выходе на улицу одеваться многослойно для сохранения тепла и избегать перегревания, ведущего к расширению сосудов и снижению давления. Кофеин, никотин, спиртное сужают сосуды и ведут к сердечным проблемам. Зимой стоит отдать предпочтение теплым домашним блюдам и напиткам, дающим необходимую для поддержания тепла энергию. Нужно хорошо питаться и много отдыхать.

Людям, испытывающим боли в челюсти, плече, груди, головокружение, тошноту, одышку, неравномерное сердцебиение, потливость, стоит пройти обследование. Важно также изучить действия, которые нужно совершить при оказании помощи человеку с остановкой сердца.
Источник:  Новости Ю

 

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: сердце

Читайте ещё:

Осенние советы гипертоникам: Что делать при резких скачках артериального давления - кардиолог
25.09.2019 10:49    464
Может ли от испуга «разорваться» сердце — ответ медиков
10.09.2019 09:54    427
Кардиологи назвали способы восстановления после инфаркта
15.07.2019 10:56    446
Холестерин в їжі не підвищує ризик інсульту – дослідження
31.05.2019 11:18    380
Сердечная боль может отдавать в нижнюю челюсть: Супрун рассказала, как распознать паническую атаку и сердечный приступ
29.05.2019 11:25    435
Холестерин не является причиной номер один сердечных приступов
21.05.2019 16:16    431
Умер рэпер Децл: названа причина смерти
03.02.2019 09:34    1454
Ученые нашли доступный способ избежать сердечного приступа
17.01.2019 10:52    964
Медики назвали самое полезное лакомство для сердца
04.10.2018 09:22    1430
Диетологи назвали самый полезный фрукт для здоровья сердца и сосудов
07.09.2018 10:19    1235
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 