Здоров'я
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:51
Просмотров: 65

Кардіопрорив: у Львові випробували нову технологію ШокФаст, що лікує судини без швів і відкритих операцій

Кардіопрорив: у Львові випробували нову технологію ШокФаст, що лікує судини без швів і відкритих операцій

У Львові в Університетській лікарні вперше в Україні провели втручання з використанням інноваційної технології ШокФаст, яка дозволяє лікувати ураження судин без швів і відкритих операцій. Метод застосували для пацієнтів із тяжким атеросклерозом та значним звуженням судин, що дало змогу відновити кровопостачання та уникнути складного хірургічного втручання

Про це повідомили на Facebook-сторінці Університетської лікарні імені Данила Галицького.

Зазначається, що 78-річний пан Роман потрапив до лікарні після інфаркту близько двох місяців тому. Лікарям тоді вдалося відновити кровопостачання в одній із судин, однак ще дві залишалися критично звуженими через значні кальциновані відкладення. У зв’язку з цим пацієнту розглядали необхідність відкритої операції на серці.

Втім, завдяки застосуванню нової технології ШокФаст лікарям вдалося виконати малоінвазивне втручання та відновити прохідність судин без відкритої операції.

Також у лікарні розповіли про ще один випадок — львів’янина Володимира, який понад 20 років живе з цукровим діабетом. На його тлі у чоловіка розвинулося тяжке ураження судин нижніх кінцівок: раніше йому вже проводили шунтування та навіть ампутацію двох пальців через некроз. Попри це, згодом шунт перестав працювати, і кровообіг знову погіршився. Після застосування ШокФасту лікарям вдалося відновити прохідність судин та значно покращити стан пацієнта.

Наразі пацієнти почуваються добре і вже готуються до виписки.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ затримала агента фсб, який наводив російські удари по позиціях Сил оборони поблизу Дружківки на Донеччині
Сегодня 10:54    32
БЕБ - незаконна торгівля у вейпшопах Чернівців
Сегодня 10:43    36
“Мне нужен обезбол и вода. Два дня уже без воды” — окупанти на Донеччині гниють без ліків та постачання
Сегодня 10:33    52
Ще двоє російських окупантів обрали життя та добровільно здалися в полон через державний проєкт “Хочу жити”
Сегодня 10:12    81
Україна та Албанія відкривають автомобільне сполучення між країнами
Сегодня 10:02    65
За матеріалами СБУ засуджено агента гру рф, який намагався підірвати бійця Нацгвардії під час «побачення з дівчиною»
Сегодня 09:40    71
Голову райсуду Полтави звільнено за скаргою НАБУ і САП
Сегодня 09:20    75
Процесс восстановления будет длиться какое-то время, будет стоить десятки миллионов гривен
Сегодня 09:12    87
У Дії запустили нову послугу для військових та їхніх сімей: подробиці
Сегодня 09:03    76
Лиманський напрямок: прикордонники безперервно ліквідовують окупантів (ВІДЕО)
Сегодня 08:55    81
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 