Кардіопрорив: у Львові випробували нову технологію ШокФаст, що лікує судини без швів і відкритих операцій

У Львові в Університетській лікарні вперше в Україні провели втручання з використанням інноваційної технології ШокФаст, яка дозволяє лікувати ураження судин без швів і відкритих операцій. Метод застосували для пацієнтів із тяжким атеросклерозом та значним звуженням судин, що дало змогу відновити кровопостачання та уникнути складного хірургічного втручання

Про це повідомили на Facebook-сторінці Університетської лікарні імені Данила Галицького.

Зазначається, що 78-річний пан Роман потрапив до лікарні після інфаркту близько двох місяців тому. Лікарям тоді вдалося відновити кровопостачання в одній із судин, однак ще дві залишалися критично звуженими через значні кальциновані відкладення. У зв’язку з цим пацієнту розглядали необхідність відкритої операції на серці.

Втім, завдяки застосуванню нової технології ШокФаст лікарям вдалося виконати малоінвазивне втручання та відновити прохідність судин без відкритої операції.

Також у лікарні розповіли про ще один випадок — львів’янина Володимира, який понад 20 років живе з цукровим діабетом. На його тлі у чоловіка розвинулося тяжке ураження судин нижніх кінцівок: раніше йому вже проводили шунтування та навіть ампутацію двох пальців через некроз. Попри це, згодом шунт перестав працювати, і кровообіг знову погіршився. Після застосування ШокФасту лікарям вдалося відновити прохідність судин та значно покращити стан пацієнта.

Наразі пацієнти почуваються добре і вже готуються до виписки.

Джерело: espreso.tv

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