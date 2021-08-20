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Катастрофа с медузами в Азовском море: Минздрав выпустил рекомендации для отдыхающих

Катастрофа с медузами в Азовском море: Минздрав выпустил рекомендации для отдыхающих

В ведомстве отмечают, что вероятность получить ожоги от контакта с медузами значительно выросла

Министерство здравоохранения отмечает, что количество медуз в Азовском море увеличилось катастрофически, а также их можно часто встретить и в Черном море, что значительно повышает вероятность получить ожоги от контакта с ними. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Щупальца медузы содержат микроскопические зазубренные жала, у каждого из которых есть крохотная луковица с ядом и спиральная трубка с острым концом. Медуза использует яд, чтобы защитить себя и убить добычу. Даже если медуза уже мертва или ее выбросило на пляж, она все еще может ужалить, если к ней прикоснуться", — отмечают в Минздраве.

Отмечается, что в таком случае в месте контакта с кожей человека может ощущаться жжение и покалывание, онемение и покраснение.

Степень выраженности симптомов будет зависеть от того, с каким видом медуз столкнулся человек, а также от площади ожога.

В случае ожога медузы стоит сразу же выйти из воды, видимые жала осторожно выщипнуть пинцетом, место ожога и/или контакта медузы с кожей промыть морской или просто соленой водой.

Если же боль очень сильная, следует принять обезболивающее. Облегчить зуд могут антигистаминные препараты, в том числе местного действия (мази, гели).

Минздрав призывает не промывать место ожога пресной водой, поскольку это ускорит негативное влияние яда и поспособствует увеличению пораженного участка.

Не следует прикасаться к обожженному месту голыми руками (есть риск, что яд попадет и на руки, и другие участки кожи), растирать его в течение нескольких часов, протирать его спиртосодержащими растворами или же мочиться на него.

Во избежание ожогов в министерстве советуют в принципе не купаться в местах, где много медуз, и даже избегать пляжей с большим их количеством.

Если же человек планирует купаться или нырять в среде обитания медуз, ему следует надевать гидрокостюм или другую специальную защитную одежду.

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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