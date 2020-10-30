Клаустрофобия: как с этим бороться?

У истоков клаустрофобии

Клаустрофобия – это боязнь замкнутых пространств, маленьких комнат и заключения.

Если каждый ребенок немного боится (боязнь темноты, собак, укусов…), эти страхи уменьшаются с годами, потому что родители успокаивают их. Но нередки случаи, когда они снова появляются в подростковом возрасте.

«Женщины также кажутся более хрупкими, когда их мозг сильнее стимулируется гормонами, например, после родов», – говорит Винсент Трибу, психолог из Центра тревожности и расстройств настроения в Париже.

Клаустрофобия также появляется в те периоды жизни, когда мы ослаблены психически (тяжелая утрата, отчуждение) или физически (недостаток сна, выздоровление). Затем человек вспоминает неприятный опыт. «Когда мне было два с половиной года, когда родился мой брат, меня отправили к тете, которая в наказание заперла меня в шкафу на чердаке, «в темноте, с волками», – говорит 55-летний Марк, – я убежден, что моя клаустрофобия пришла именно отсюда». Однако многие фобии не связывают свое состояние с какой-либо травмой.

«Это дисфункция мозга, – объясняет Винсент Трибу, – период стресса нарушает работу нейротрансмиттеров, что делает мозг слишком чувствительным. Затем он путает «блокировку» с «опасностью». Это может случиться с кем угодно».

Замкнутый круг

После первой панической атаки, жертва боится снова пережить то же самое. Это опасение поддерживает явление, которое быстро становится автоматическим.

Иногда мы пытаемся избежать места, или действия, которые, по нашему мнению, могут привести к фобии… Это «стратегии уклонения». Такой подход позволяет не попадать в неприятные ситуации. Но облегчение недолговечно, потому что страх только усиливается, когда вы убегаете от него. «После лифтов это был самолет, потом лекционные залы факультета», – говорит 28-летняя Сара.

Таким образом, фобия может стать настолько распространенной, что простого упоминания ситуации достаточно, чтобы вызвать волну беспокойства. Ей помог психоанализ.

«Моя клаустрофобия стала уменьшаться, когда я научилась перестать терять сознание, – говорит Надя. – Я опускаю голову между колен, затем глубоко дышу, сложив ладони перед ртом и носом». Фактически, абдоминальное дыхание, как можно более медленное, особенно рекомендуется для фобиков.

Преодолейте клаустрофобию

В то же время при этом расстройстве чаще назначают поведенческую и когнитивную терапию, часто в сочетании с некоторыми методами релаксации. «Они состоят в том, чтобы постепенно противостоять объекту вашего страха, чтобы понемногу снизить чувствительность к нему, – объясняет Винсент Трибу, – сначала мы войдем в кабину лифта, оставив двери открытыми, а затем сделаем это, это займет десять раз для одного этажа, прежде чем перейти на два, три и т. д.».

Какой бы ни была причина, «важно помнить, что это приводит к химической патологии мозга, – настаивает психолог, – именно поэтому иногда назначают мягкий антидепрессант для облегчения терапии».

Чего мы боимся больше всего?

Фобии затрагивают от 4 до 10% из нас. Каким бы ни было происхождение, методы обуздания страха, по сути, одинаковы: релаксация и поведенческая и когнитивная терапия. Помимо клаустрофобии, к числу наиболее распространенных относятся шесть тревог.

Акрофобия: боязнь высоты, головокружение высоты.

боязнь высоты, головокружение высоты. Аэродромофобия: боязнь самолетов.

боязнь самолетов. Агорафобия : боязнь общественных мест и открытых пространств. Самый тяжелый, потому что это может привести к тому, что вы больше не решитесь выходить из дома.

: боязнь общественных мест и открытых пространств. Самый тяжелый, потому что это может привести к тому, что вы больше не решитесь выходить из дома. Аквафобия: боязнь воды.

боязнь воды. Зоофобия: боязнь животных.

боязнь животных. Арахнофобия: боязнь пауков.

Клаустрофобия

Источник: 1 Минута