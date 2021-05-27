Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:58
Просмотров: 13

Когда лучше чистить зубы: до завтрака или после?

Когда лучше чистить зубы: до завтрака или после?

Некоторые врачи рекомендуют чистить зубы перед завтраком, другие – после.

Привычка чистить зубы помогает сохранить здоровье зубов: чтобы они оставались крепкими, не подвергались кариесу, рекомендуется чистить их дважды в день не менее двух минут. Но когда именно?

Почему зубы важно чистить утром. Большинство из нас обычно имеет утром неприятный запах изо рта. Его возникновение – это результат деятельности бактерий, вызывающие зубной налет, которые быстро размножаются во рту ночью из-за снижения уровня влаги. Утренняя чистка зубов пастой с фтором помогает избавиться от зубного налета и неприятного запаха. Вдобавок это защищает зубную эмаль от кислоты, создавая барьер. Кроме того, чистка зубов по утрам стимулирует выработку слюны, которая помогает разрушать пищу и уничтожать вредные бактерии, способствующие кариесу.

Почему зубы полезно чистить после завтрака? По мнению некоторых экспертов в области стоматологии, чистка зубов после завтрака более полезна для эмали и общего здоровья полости рта, в противном случае на зубах остаются частицы пищи, что может способствовать росту бактерий. Однако, если и чистить зубы после завтрака, следует подождать не менее 30 минут после употребления кислой пищи. Хлеб, сушеные фрукты, цитрусовые, кофе – все это содержит кислоту, так что чистить зубов вскоре после их употребления не стоит, чтобы не навредить эмали.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: уход

Читайте ещё:

Замороженная красота: косметолог рассказала о пользе льда для лица
20.05.2021 11:29    404
Советы по уходу за волосами, которым должны следовать все
14.05.2021 08:46    361
Четыре повседневные привычки для тех, кто мечтает о длинных волосах
05.04.2021 08:43    264
Названы простые и эффективные способы отбеливания зубов в домашних условиях
02.04.2021 17:28    373
5 простых способов справиться с перхотью
26.03.2021 09:12    259
Названы главные преимущества силиконов в косметике
20.03.2021 08:41    210
Три простых действия помогут выглядеть отлично каждый день
20.03.2021 07:51    381
Дерматолог назвал способ избавиться от синяков под глазами
01.03.2021 10:55    491
Must have: вся правда о патчах для кожи вокруг глаз
25.02.2021 08:49    336
Как осветлить постакне в домашних условиях
17.02.2021 09:42    572
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 