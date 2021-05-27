Когда лучше чистить зубы: до завтрака или после?

Некоторые врачи рекомендуют чистить зубы перед завтраком, другие – после.

Привычка чистить зубы помогает сохранить здоровье зубов: чтобы они оставались крепкими, не подвергались кариесу, рекомендуется чистить их дважды в день не менее двух минут. Но когда именно?

Почему зубы важно чистить утром. Большинство из нас обычно имеет утром неприятный запах изо рта. Его возникновение – это результат деятельности бактерий, вызывающие зубной налет, которые быстро размножаются во рту ночью из-за снижения уровня влаги. Утренняя чистка зубов пастой с фтором помогает избавиться от зубного налета и неприятного запаха. Вдобавок это защищает зубную эмаль от кислоты, создавая барьер. Кроме того, чистка зубов по утрам стимулирует выработку слюны, которая помогает разрушать пищу и уничтожать вредные бактерии, способствующие кариесу.

Почему зубы полезно чистить после завтрака? По мнению некоторых экспертов в области стоматологии, чистка зубов после завтрака более полезна для эмали и общего здоровья полости рта, в противном случае на зубах остаются частицы пищи, что может способствовать росту бактерий. Однако, если и чистить зубы после завтрака, следует подождать не менее 30 минут после употребления кислой пищи. Хлеб, сушеные фрукты, цитрусовые, кофе – все это содержит кислоту, так что чистить зубов вскоре после их употребления не стоит, чтобы не навредить эмали.

Источник: Новости Ю

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