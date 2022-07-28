Когда ребенку нужно давать кальций?

Кальций — это строительный материал для костей, а также важный макроэлемент. Биологическая роль кальция также в образовании определенных гормонов и ферментов, нужных для свертываемости крови, обмена веществ и нервной системы.

При недостатке этого минерала в организме начинается сбой. Особенно необходим кальция для детей, так как его дефицит приводит к задержке роста, рахиту, нервным расстройствам и другим патологиям. Как понять, когда ребенку не хватает кальция из пищи?

Симптомы нехватки кальция у детей

Лучшей диагностикой для определения уровня кальция в организме является специфический анализ крови.

Однако родители не делают детям профилактические анализы на определение недостаточности каких-то витаминов и минералов, о дефиците можно узнать по таким симптомам¹:

задержка роста в первый год жизни и позже;

у младенцев медленно зарастает родничок;

зубы появляются не по графику, задерживаясь в росте;

ноги кривые;

выпадение волос, начиная с затылка;

ломкие ногти;

нервная возбудимость — тремор, прерывистый сон, возможные судороги, затруднение дыхания;

потливость головы;

сухость кожи;

выраженные проблемы с зубами — быстрое развитие кариеса, пародонтита.

При появлении перечисленных симптомах необходимо обратиться за консультацией к педиатру и провести обследование.

Суточная норма кальция для детей

ВОЗ установлены следующие нормы²:

для младенцев до 6 месяцев на грудном вскармливании — 300 мг;

до 6 месяцев на искусственном вскармливании — 400 мг;

до 1 года — 400 мг;

с 1 до 3 лет — 500 мг;

с 4 до 6 лет — 600 мг;

с 7 до 10 лет 800 мг.

Чтобы получать суточную дозу кальция из пищи, необходимо обеспечить полноценное питания ребенка, в которое будет входить пища, богатая не только кальцием, но и витамином D, магнием, фосфором, бором, цинком, медью и марганцем. Эти витамины и минералы обеспечивают усвояемость кальция и помогают регулировать полноценный обмен веществ для правильного развития и роста скелета, мышц и функционирования основных систем организма.

Когда давать ребенку препараты кальция

При наличии симптомов дефицита кальция и по рекомендации врача педиатра, исходя из анамнеза и состояния здоровья ребенка, могут назначаться препараты кальция, как, например, Кальцемин®*. Его применяют для профилактики таких заболеваний, как рахит, остеопороз, патологии системы свертываемости крови при наличии клинических симптомов³.

Кальцемин® от Байер назначают в комплексе лечения уже диагностированных заболеваний костной системы и при задержке прорезывания зубов у младенцев. Препарат позволяет пополнить дефицит кальция и сопутствующих витаминов до необходимой суточной дозы. Применение пищевой добавки не исключает полноценное и разнообразное питание и не может стать заменителем пищи. Продолжительность курса приема витаминного комплекса устанавливается педиатром и составляет от 1 месяца.

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*За даним посиланням ви перейдете на вебсайт www.calcemin.com.ua, де, зокрема, міститься реклама лікарського засобу Кальцемін. Перед застосуванням необхідно обов’язково проконсультуватися із лікарем та ознайомитися з інструкцією. Зберігати в місцях, недоступних для дітей. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я

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