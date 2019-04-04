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Когда у человека наступает старость

Когда у человека наступает старость

Ученые провели ряд исследований среди жителей практически всех стран мира. Их интересовал вопрос, когда же в целом у человека наступает старость.

Результаты исследований показали, что существует около 95 возрастных заболеваний, наступление каких символизирует начало старости у человека.

В список таких болезней попали нарушения сердечно-сосудистой системы (инсульт, эндокардит, мерцающая аритмия и т.д.), пищеварительного тракта (панкреатит, цирроз печени, язва желудка), болезни связанные с диабетом, болезни органов чувств, кожи, дыхательной системы и онкологические заболевания.

Если же смотреть статистику по разным странам, то здесь не все так однозначно, и между разными странами существует довольно значительный разброс во времени наступления старости у человека. Позднее всего стареют граждане Японии, Швейцарии, Франции и Сингапура. В этих странах старость начинается после 76 прожитых лет.

Раньше всех люди начинают стареть в бедных и слаборазвитых странах, таких как Маршалловы о-ва, Папуа Новая Гвинея и Афганистан. Старение там начинается с 50 прожитых лет, а в Папуа Новой Гвинее еще раньше. Россияне также попали в список быстростареющих народов (59 лет в среднем) и заняли 160 место в мире из 195.
Источник:  Новости Ю

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Темы: старость

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