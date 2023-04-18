Коли починається сезонна алергія?

Сезонна алергія або поліноз — розповсюджена проблема серед дітей та дорослих. Вона проявляється під час цвітіння певних рослин, наприклад:

береза;

тополя;

амброзія.

Нехтування симптомами може призвести до загострення захворювання та виникнення бронхіальної астми. Сезонна алергія проявляется не повсякчас, а лише протягом певного періоду, коли цвіте та чи інша рослина, яка є алергеном для людини.

Алергія на цвітіння: періоди, на які варто звернути увагу

Хибно вважати, що алергія на цвітіння дерев може вражати лише на весні. Так, її немає взимку, бо в цей час нічого не цвіте, але в інші пори року ростуть та квітнуть різні рослини. Можна виділити сезонні періоди загострення алергії:

у квітні-травні квітнуть фруктові дерева та різноманітні чагарники;

у червні-липні квітне тополя (тополиний пух є сильним алергеном), також в цей період цвітуть багато злакових та лугових рослин;

в серпні починається цвітіння бур’янових рослин, найбільшим алергеном з яких є амброзія. Цей період триває до жовтня.

Люди з алергічною реакцією на квітковий пил весь цей час можуть відчувати неприємні симптоми:

кашель, зауха, ускладнене дихання;

нежить або закладеність носа;

сльозотеча, почервоніння очей;

набряк слизових оболонок.

У великих містах більше людей страждає на алергію. Лікарі пов’язують це з тим, що в повітрі, окрім пилка рослин, є багато вихлопних газів та інших хімічних сполук. З’єднуючись із пилом, вони потрапляють на шкіру та в дихальні шляхи, викликаючи алергічні реакції. Буває й сезонна алергія у дітей. Якщо ви помітили в дитини ознаки, схожі на ГРВІ, але без підвищення температури, варто звернутись до лікаря.

Як полегшити стан при сезонній алергії

Для призначення адекватного лікування, потрібно визначити, на що саме є алергічні реакції організму. Діагностика полягає у проведенні алергопроб. Для полегшення стану призначають антигістамінні ліки. Препарати лінійки Еріус: таблетки та сироп показали високу ефективність та швидку дію проти алергії. Приймати препарат потрібно лише раз на добу, він починає діяти вже за 15-20 хвилин. В інструкції вказані дозування для дорослих та дітей. Приймати Еріус можна навіть найменшим пацієнтам від 6 місяців.

Окрім ліків, варто вжити заходів щодо зменшення контакту з алергенами. Під час цвітіння потрібно частіше робити вологе прибирання в приміщенні, приймати душ після прогулянки, мити взуття, щоб на ньому не залишалось пилку. Підтримувати здоровий мікроклімат в приміщенні допомагають кондиціонери та мийки повітря. Вони зменшують присутністсть пилку.

*Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням необхідно обов’язково проконсультуватися із лікарем та ознайомитися з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я. Зберігати в місцях, недоступних для дітей. Реєстраційні посвідчення МОЗ України: Еріус® сироп, 0,5 мг/мл по 60 мл у флаконах № 1, UA/5827/02/01 від 29.11.2017, Еріус® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 5 мг , № 10, UA/5827/01/01 від 15.02.2017