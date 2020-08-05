Количество заболевших коронавирусом на Харьковщине увеличилось на 146 человек

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 146 новых случаев коронавируса и 171 новое подозрение. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Это абсолютный рекорд заболевших за сутки в регионе с начала пандемии. Всего заболевших – 4237, из которых 136 человек умерли, 2340 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрирован 6032 случай подозрений на COVID-19. Из них:

4237 случаев подтверждено;

1708 - опровергнуто;

87 - остаются под подозрением.

География заболевших по районам области:

3234 - Харьков (плюс 133 случая за сутки);

288 - Харьковский район (плюс 4 случай);

77 - Чугуевский район (плюс 1 случай);

75 - Змиевской район (плюс 3 случая);

72- Дергачевский район (плюс 1 случай);

55 - Первомайский район;

48 - Валковский район;

48 - Богодуховский район;

37 - Боровской район;

39 - Балаклейский район;

33 - Волчанский район;

29 - Красноградский район (плюс 1 случай);

27 - Лозовской район;

26 - Золочевский район (плюс 1 случай);

23 - Купянский район (плюс 3 случая);

20 - Нововодолажский район;

23 - Изюмский район;

11 - Великобурлукский район;

11 - Шевченковский район;

11 - Коломакский район;

9 - Зачепиловский район;

20 - Краснокутский район (плюс 1 случай);

6 - Сахновщинский район;

5 - Печенежский район;

7 - Кегичевский район;

1 - Двуречанский район;

1 - Близнюковский район;

1 - Барвенковский район.

Агентство Телевидения Новости