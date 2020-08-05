Количество заболевших коронавирусом на Харьковщине увеличилось на 146 человек
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 146 новых случаев коронавируса и 171 новое подозрение. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Это абсолютный рекорд заболевших за сутки в регионе с начала пандемии. Всего заболевших – 4237, из которых 136 человек умерли, 2340 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрирован 6032 случай подозрений на COVID-19. Из них:
4237 случаев подтверждено;
1708 - опровергнуто;
87 - остаются под подозрением.
География заболевших по районам области:
3234 - Харьков (плюс 133 случая за сутки);
288 - Харьковский район (плюс 4 случай);
77 - Чугуевский район (плюс 1 случай);
75 - Змиевской район (плюс 3 случая);
72- Дергачевский район (плюс 1 случай);
55 - Первомайский район;
48 - Валковский район;
48 - Богодуховский район;
37 - Боровской район;
39 - Балаклейский район;
33 - Волчанский район;
29 - Красноградский район (плюс 1 случай);
27 - Лозовской район;
26 - Золочевский район (плюс 1 случай);
23 - Купянский район (плюс 3 случая);
20 - Нововодолажский район;
23 - Изюмский район;
11 - Великобурлукский район;
11 - Шевченковский район;
11 - Коломакский район;
9 - Зачепиловский район;
20 - Краснокутский район (плюс 1 случай);
6 - Сахновщинский район;
5 - Печенежский район;
7 - Кегичевский район;
1 - Двуречанский район;
1 - Близнюковский район;
1 - Барвенковский район.