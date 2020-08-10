Количество заболевших СOVID-19 на Харьковщине растет. Соблюдают ли правила карантина жители Безлюдовки?

На остановке в поселке Безлюдовка останавливаются две маршрутки. Васищево-Харьков и Харьков-Хорошево. В масках, закрывающих органы дыхания - лишь незначительная часть пассажиров. Большинство людей - вообще без защитных средств, или с маской, которая висит на подбородке. Впрочем, как и некоторые водители.

Просто испоганилась масочка, выбросил. Не особо верю в это. - Почему? Есть же статистика. - Пусть статистику кто-то делает, если бы при моей работе этот коронавирус был, я бы реально заболел.

Похожая ситуация с соблюдением правил адаптивного карантина в транспорте - почти по всей области, говорят люди. Если в метрополитене, трамваях и троллейбусах больше контроля за наличием маски, отмечают пассажиры, то в маршрутках - все совсем по-другому.

Елена, жительница поселка Безлюдовка:

Это вот я даже на карьер езжу в таком виде. Моя семья очень придерживается, люди не придерживаются, вот я только что вышла из автобуса. Ну, если из 20 человек 3 было в масках, и все. Не придерживаются. В магазинах - каждый второй без маски. Я серьезно к этому отношусь, я знала человека, который умер от коронавируса.

Виктор, житель поселка Безлюдовка:

30 процентов, в среднем, носит. А основная часть шо в автобусах. в этих, не носят. Иду в магазин, одеваю, выхожу с машины, одеваю, а так, если нет надобности, она у меня висит в машине.

Наталья, жительница поселка Безлюдовка:

Стараюсь в транспорте, а так, на улице опускаем, я с больницы їду, тоже там везде в маске.

В Харьковском районе области, по данным лабораторного центра, СOVID-19 cначала пандемии заболело 307 человек. В общем, в регионе коронавирус подтвердился уже у нескольких тысяч пациентов, количество инфицированных в Харьковской области приближается к 5000. Выздоровели около половины, а вот не смогли побороть недуг 144 человека.

В последние дни в регионе фиксируют более сотни заражений в сутки. Причина не только в увеличении тестов, но и в отношении людей к адапативному карантину, отмечают чиновники и медики. Такое несоблюдение основных правил, а это социальная дистанция и обязательный масочный режим, не только подвергает людей опасности заразиться вирусом. А еще и увеличивает нагрузку на врачей.

Реанимации опорных учреждений по борьбе с СOVID-19 в Харьковской области заполнены. Речь идет об отделении интенсивной терапии в областной инфекционной больнице, диспансере радиационной защиты населения и двух городских больницах - 13-й и 17-й. Об этом накануне сообщил один из врачей областной инфекционки, Владимир Корсунов.





Агентство Телевидения Новости