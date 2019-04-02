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Комаровский подсказал простой способ определить уровень влажности в доме

Комаровский подсказал простой способ определить уровень влажности в доме

Доктор Комаровский рассказал, как  определить в доме уровень влажности 

Популярный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский в каждой своей передаче «Школа доктора Комаровского» говорит, о том, как важно сохранять в доме правильный уровень влажности и температуру воздуха. На своей странице в Instagram  он опубликовал видео, которое поможет родителям контролировать эти вопросы.

«Для того, чтобы определить уровень влажности, не нужна метеостанция, нужен простейший прибор, который называется словом «гигрометр». Гигрометр стоит копейки. Другой вопрос в том, что почему-то это такая редкость, такая уникальность. Поэтому наша с вами задача сделать все, чтобы в каждой детской комнате висел гигрометр. Когда об этом будут знать продавцы гигрометров, они нам точно помогут», — отмечает врач.

Комаровский подсказал простой способ определить уровень влажности в доме

По словам Комаровского, влажность сложно определять без этого прибора. Хотя мы можем сказать, что воздух сухой, когда мы видим какое в нем количество пыли. Или, когда воздух с высокой влажностью мы это тоже, как правило, видим. Но воздух с нормальной влажностью почувствовать сложно.

«Поэтому не избегайте достижений цивилизации. На этапе ожидания ребенка, как-только вы узнали о беременности, начинайте готовить детскую комнату. Термометр и гигрометр – без них детской комнаты быть не должно, как не должно быть детской комнаты без регулятора на системе отопления», — призывает Евгений Комаровский.

Источник: politeka.net

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