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Комаровский рассказал, до какого возраста и почему ребенка нельзя выносить на улицу

Комаровский рассказал, до какого возраста и почему ребенка нельзя выносить на улицу

Евгений Комаровский рассказал, с какого момента ребенка можно выводить на улицу и почему это стоит сделать как можно скорее. 

По словам врача, первые пару дней ребенку лучше не контактировать с ярким, дневным светом. Однако период адаптации достаточно короткий. "Уже на третий день жизни можно погулять минут 15–20. На следующий день - два раза по полчаса и, постепенно увеличивая частоту и длительность гуляний, к месячному возрасту постараться сделать так, чтобы ребенок проводил на свежем воздухе весь день. Проснулся, покормили - гулять. Занесли, покормили - гулять, и так далее", - прокомментировал Комаровский.

Также врач напоминает, что гуляние нельзя ставить как самоцель. Ведь порой бывают неблагоприятные условия - жара, мороз, сильный ветер, дождь, плохое самочувствие ребенка или мамы, много работы.

"Ребенок гуляет потому что теоретически там (во дворе, в парке, на балконе) воздух чище, оптимальная влажность, более приемлемая температура. Если всего этого нет, если за пределами вашего жилья смог, пыль, холод - так нет и никакого смысла в гулянии", - отметил доктор.

Специалист также сказал, как определить какую одежду надеть ребенку. "Если ребенку жарко, он обычно капризничает, и его быстро приходится заносить в дом. Холодно бывает исключительно редко - взрослые холодом настолько запуганы, что не допускают этого никогда", - резюмировал Комаровский.

При этом, во время гуляния важно соблюдать ряд принципов:

  • одежда должна соответствовать температуре, поскольку ребенку легче согреться двигаясь, а не одеваясь;
  • если малыш говорит, что жарко, - поверьте и помогите.⁣

Источник: www.rbc.ua/

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