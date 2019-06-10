Комаровский рассказал, как не подцепить атакующую «летнюю» инфекцию

Доктор Комаровский рассказал о том, как не подхватить опаснейшую инфекцию – в первую очередь в зоне риска оказались дети

Лето идет полным ходом, время школьных каникул – соответствующие – развлечения, прогулки и баловство на природе. В Этой связи Евгений Комаровский ответил на вопросы родителей о том, стоит ли ребенку с контагиозным моллюском посещать бассейн и заразно ли это для других детей.

Известный педиатр рассказал в сети, что представляет собой заболевание и как его лечить в сети:

«Контагиозный молюск представляет собой вирусную инфекцию кожи, симптомы которой сложно перепутать с чем-либо другим. Причем встречается подобная инфекция довольно часто — минимум у 10% детей».

Оказывается, вылечить инфекцию практически невозможно:

«Есть некоторые дорогие мази, иногда их используют, тем не менее, контагиозный молюск — прогностически очень благоприятная инфекция. Организм в течение 1-2 лет вырабатывает иммунитет и эти прыщи сами по себе исчезают», — утверждает доктор Комаровский.

Евгений Комаровский также заявил, что дополнительного лечения подобная инфекция не требует:

«По поводу заразности при посещении бассейна — однозначного ответа наука нет. Заражение теоретически возможно, но научные исследования не подтверждают подобную возможность».

Необходимо следить за тем, чтобы ребенок пользовался индивидуальными средствами гигиены, а предметы общего пользования в бассейне необходимо дезинфицировать – так вы сможете обезопасить ваших детей.

Контагиозный моллюск — вирусная инфекция, вызываемая одним из вирусов группы оспы, которая поражает кожу и иногда слизистые оболочки. Наиболее часто инфекция возникает у детей в возрасте от одного до десяти лет.

Источник: politeka.net

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