Комфортные условия для медперсонала и пациентов. Как после реконструкции изменилась Близнюковская ЦРБ?

Современная больница. Так, о Близнюковской центральной районной больнице после реконструкции, которая длилась здесь с 2019 года, говорят врачи и пациенты. Результат улучшения появился почти сразу. Ведь больница составила 15 пакетов с НСЗУ и получила средства для выплаты заработной платы медицинским работникам. Также появилось новое оборудование и лифт для больных. Заведующая терапевтическим отделением Надежда Назаренко работает в больнице 30 лет, и такие глобальные перемены видит здесь впервые.

Надежда Назаренко, зав. терапевтического отделения КП «Близнюковская центральная районная больница»

В нашому відділенні також буде функціонувати палата інтенсивної терапії, налаштована і киснем спеціальним, киснем всіх потреб хворого. Хворим, хоча вони ще не перейшли в наше відділення, вони знаходяться там десь тимчасово, теж після ремонту і їм подобається. А в нас їм ще більше сподобається, тому що воно налаштоване для хворих терапевтичної патології

Больница располагается в 180 км от Харькова. Такое расстояние создавало проблему при транспортировке больных с острым инфарктом или инсультом. С новым оборудованием больных будут лечить на месте. За год больница обслуживает около трех тысяч человек. И не только из Харьковской области. Условия привлекают и врачей, которые едут сюда трудоустраиваться.

Лариса Поликова, гендиректор КП «Близнюковская центральная районная больница»

Люди звертаються до нас не тільки з нашого району, але люди і сусідньої Донецької області у нас проходять профогляди, вони в нас лікуються, і з сусідніх районів приїзжають. Нам вдалося залучити 5 медичних працівників, хірурга, нарколога, рентгенолога, травматолога

Пациентка Валентина Семикопная приехала на лечение из села Надеждино. Говорит, по сравнению с прошлыми годами больницу не узнать, равно как и восстановленный пищеблок.

Валентина Семикопная, пациентка

Шо тепло, шо чисто, шо прибрано, шо все есть, шо врачи, медсестри… Все до такой стпени внимательні. Хорошо кормят, есть и столовая, дают кушать, кормят хорошо, вкусно. Ми дома так не готовим

По словам заместителя председателя ХОГА Михаила Харнама, общая площадь Близнюковской больницы составляет более 4000 кв. м. В ходе ремонтных работ были выполнены все условия инклюзии. На первом этаже стационарного корпуса терапевтического отделения обустроили комнату для компьютерного томографа, который должен быть установлен в середине 2022 года.

Михаил Харнам, зам. председателя ХОГА

В лікарні проведені як зовнішні будівельні роботи, так і внутрішні. Зокрема, у 2021 відновили головний корпус та харчоблок. У 2020 в межах Програми Президента відремонтували стаціонарне відділення, облаштували під’їдні шляхи та зробили благоустрій території

В ХОГА говорят, работы по реконструкции стоили 82 млн гривен

Агентство Телевидения Новости