Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:56
Просмотров: 40

Кому нельзя купаться на Крещение: советы медиков

Кому нельзя купаться на Крещение: советы медиков

19 января отмечается праздник Крещение Господне или Богоявление, который является завершающим днем в числе трех великих праздников рождественского цикла в январе. С праздником Крещения происходит обряд очищения и заканчиваются Святки. Традиционно в этот день люди купаются в проруби. Это давняя традиция, которая помогает всем окунувшимся в воду в этот день, забыть обо всех болезнях на долгое время.

В этом году зима выдалась аномально теплой из-за чего прорубь делать не придется, но окунаться в ледяную воду люди все равно будут. И здесь важно знать все правила осторожности, чтобы не заболеть.  

Не секрет, что купание в ледяной воде может быть опасным для здоровья человека. Поэтому очень важно начать заранее закаливаться и знать основные правила, как и кому можно окунаться в холодную воду.

Медики отмечают, что в особой зоне риска находятся дети и люди старше 45 лет, а также те, у которых нет опыта ныряния, ведь это серьезный стресс для сердечно-сосудистой системы. Поэтому им лучше удержаться от купания в холодной воде.

 

Кому категорически нельзя плавать на Крещение 2020

Кому категорически нельзя плавать на Крещение 2020

Фото: Pexels

Категорически запрещено окунаться людям с проблемами с сердцем и давлением, ведь существует большой риск микроинсульта, судорог или потери сознания. Также не рекомендуется купаться в ледяной воде людям, страдающим сахарным диабетом, гипертоникам и страдающим аритмией.

Купание на Крещение также будет опасно для людей с заболеваниями почек и мочеполовой системы.

Беременным женщинам нельзя нырять из-за риска преждевременных схваток.

Кроме того, медики отмечают, что нельзя купаться людям с серьезными кожными заболевания, такими как псориаз и экзема.

 

Воздержаться от купания нужно и женщинам гинекологическими заболеваниями, а также мужчинам, страдающих простатитом.

Тем, кто жалуется на болезни органов дыхания таких, как: астма, бронхит, гайморит и фронтит также запрещено купаться на Крещение.

Источник: www.segodnya.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: крещение

Читайте ещё:

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 