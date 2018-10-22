Конфликты в паре: миф об идеальном союзе без ссор

Из всех существующих стереотипов, миф о браке, в котором всегда будет царить единодушие, – самый распространенный и разрушительный. Медовый месяц не длится вечно. Рано или поздно каждой влюбленной паре придется столкнуться с трудностями и, как следствие, с первыми ссорами. Семейные психологи говорят, что конфликты в семье – это нормально. Главное – уметь правильно ссориться, а затем – правильно мириться.

Наша несхожесть друг с другом, которая раньше казалась притягательной, теперь становится источником конфликтов. Например, один из партнеров строго ведет контроль расходов, а другой – совершает необдуманные покупки. Постепенно напряжение на почве бытовых проблем нарастает, и миф о безоблачном семейном счастье рушится. Мы задаем себе вопрос: «Что пошло не так? Почему я раньше не замечал(а) в ней(нем) этого?».

Общепринято считать, что те, кто часто ссорится, не подходят друг другу. Существует иллюзия, что где-то есть идеальный партнер, с которым отношения будут развиваться, как в голливудской сказке. Однако в реальной жизни такие союзы – исключение. У каждого из партнеров свои привычки и интересы, которые неизбежно войдут в противоречие, как только подойдет к концу медовый месяц. Мнение о том, что счастливая семья никогда не ссорится, – неправильное.

С детства нас учили, что ссор необходимо избегать. Но жизнь состоит не только из радостных событий. Мы все переживаем разные эмоции, а отличия в наших принципах и воспитании нередко приводят к конфликтам. Не стоит бояться выяснять отношения, ведь скрытые эмоции со временем накапливаются и грозят вылиться в крупную ссору. Если ваша семья переживает конфликт – это еще не значит, что вы не подходите друг другу или в ваших отношениях что-то не так. Ваша задача – сделать конфликт конструктивным и выйти из него.

По мнению психолога Ирины Главацкой, чтобы конфликты стали толчком для развития отношений, необходимо соблюдать несколько правил:

ВО-ПЕРВЫХ, говорите от своего имени: что вас беспокоит, расстраивает, но избегайте упреков в адрес партнера. Ваши фразы, произнесенные во время ссоры, должны начинаться с «я», а не с «ты».

ВО-ВТОРЫХ, для выяснения отношений лучше выбрать время и место. Не стоит начинать ссориться перед выходом на работу, в людных местах или в присутствии детей.

В-ТРЕТЬИХ, важно четко указать предмет конфликта, не вспоминая «заодно» все старые обиды. Одна тема – один конфликт. Каждый из партнеров должен иметь возможность выразить свои эмоции.

В-ЧЕТВЕРТЫХ, важно иметь обратную связь. Уточните, правильно ли вы поняли претензию партнера, не додумывайте за него. Необходимо выяснить, насколько партнер может уступить свою позицию. При этом можно давать только те обещания, которые возможно выполнить.

Иногда ссора, как глоток свежего воздуха, снимает напряжение и является почвой для спокойного дальнейшего общения. Помните:

— Ссориться – иногда полезно

— Короткие стрессы укрепляют иммунитет, а хронические или скрытые – его подрывают.

— Острый стресс активизирует реакцию «бороться до конца» и чаще приводит к значимым результатам.

— Стресс должен иметь выход. Скрытый стресс подрывает ваше здоровье из года в год.

Не нужно бояться того, что иногда хочется накричать на близкого человека. Это не означает, что вы перестали его любить. Агрессия является таким же чувством, как и все остальные. Ссорясь, вы сокращаете психологическую дистанцию и становитесь ближе.

Источник: etcetera.media

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