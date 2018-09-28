Корь продолжает атаковать маленьких и взрослых харьковчан

Уровень заболеваемости корью в целом по области расценивается как высокий. С начала года по 26 сентября на Харьковщине зарегистрировано 472 случая кори, из них почти половина у детей.

Об этом рассказали специалисты Харьковского областного лабораторного центра.

Так, наибольшее количество больных зарегистрировано среди жителей Харькова - 183 человека, Харьковского района - 158, Волчанского - 27, Дергачевского - 20, Валковского - 18, Змиевского - 15, Лозовского - 11, Купянского - 9. Также есть ряд районов Харьковщины, где случаев болезни не зарегистрировано вовсе - в Балаклейском, Барвенковском, Близнюковском, Богодуховском, Боровском, Двуречанском, Зачепиловском, Кегичевском, Нововодолажском и Чугуевском районах.

Всего 23 вспышки кори, из них 6 в больницах и 4 - среди детей. Случаев летального исхода нет.

Агентство Телевидения Новости